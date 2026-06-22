Забудьте про штукатурку та ПВХ-плити на стелі: дизайнери знайшли їм стильну й довговічну заміну

Зростання популярності цього матеріалу безпосередньо пов’язане з перевагами

Все більше дизайнерів по всьому світу відмовляються від штукатурки, ПВХ-плит і деревних покриттів на стелях. У 2026 році вибір часто падає на інноваційний матеріал, який поєднує в собі естетику та довговічність.

Про це пише Oeste Geral. Йдеться про ДПК (деревно-пластиковий композит). Він виготовляється з комбінації рослинних волокон, таких як деревина або бамбук, із пластиковими полімерами. В результаті виходить міцний матеріал, що зберігає елегантний зовнішній вигляд дерева, але вимагає набагато меншого догляду.

Хоча ПВХ залишається економічним і широко використовуваним рішенням, багато людей прагнуть більш вишуканої обробки своїх приміщень. Щодо цього ДПК пропонує більш привабливий та елегантний вигляд.

Дошка ДПК. Фото — Oeste Geral.

"Зростання популярності цього матеріалу безпосередньо пов'язане з перевагами, які він має порівняно з традиційними покриттями. Окрім вишуканого зовнішнього вигляду, ДПК вирізняється чудовою міцністю та практичністю в побуті", — зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про альтернативу дорогим магазинним фарбам.