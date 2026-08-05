Касир "АТБ" ніколи не дістане при вас одну річ: за це їх одразу карають

Цей предмет можна носити зі собою, але користуватись на робочому місці — ні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Працівники магазинів "АТБ" мають чимало правил під час роботи за касою. Одне з них стосується речі, яка сьогодні є майже у кожного, але на робочому місці касира їй не місце.

Йдеться про мобільний телефон. Як дізнався "Телеграф", використовувати телефон біля каси заборонено, а за зловживання цим правилом співробітника можуть оштрафувати.

Причина такого обмеження — не лише дисципліна. За словами працівника, на касі є калькулятор, який може бути використаний для різних підрахунків, тому компанія намагається уникнути можливих зловживань під час розрахунків із покупцями.

Водночас коротко залишити робоче місце, наприклад на кілька хвилин, у деяких випадках можливо — якщо це не порушує внутрішні правила магазину.

Касирам "АТБ" заборонено використовувати телефон на робочому місці. Фото: Телеграф

Раніше "Телеграф" також писав про інше важливе правило для касирів "АТБ". Якщо у продавця немає дрібних грошей для здачі, він не має права самостійно округлювати суму чека на користь магазину.

Як пояснили у службі підтримки "АТБ", якщо в чеку вказана точна сума з копійками, касир повинен видати покупцеві повну здачу. Округлення може виконувати лише автоматична система, якщо це передбачено правилами розрахунку.