Яблучний Спас 2025: побажання у віршах, листівках та відеопривітання
-
-
- 1445
Надішліть красиве привітання близькій людині
Преображення Господнє, яке православні та греко-католики відзначають у вівторок, 19 серпня (за старим стилем), відоме також як Яблучний або Другий Спас. У народі свято пов'язують із початком дозрівання яблук та вважають продовженням Медового Спасу.
Свято Преображення Господнє присвячене важливій події, описаній у релігійних текстах. За 40 днів до свого розп’яття Ісус Христос явив Свою Божественну славу та велич перед учнями під час молитви на горі Фавор.
У святковий день у храмах проводяться служби. Віряни приносять на освячення яблука, фрукти, горіхи, мед та хліб. Невипадково свято Преображення Господня іноді називають у народі Святом перших плодів.
"Телеграф" представляє гарні привітання з нагоди Яблучного Спасу 2025. Порадуйте своїх друзів та близьких святковими листівками, віршами та не забудьте додати музичне побажання до цього особливого дня.
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має.
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
Яблучного Спаса сьогодні зустрічаю,
фруктами із кошика рідних пригощаю.
Так щедрість моя назад повернеться,
Ні горе, ні смуток душі не торкнеться.
З Преображенням Господнім.
Яблучний Спас сьогодні у нас,
Щедрий врожай він нам несе,
Ділимося всім, що у нас є.
Хай же Господь ще нам дає.
З Преображенням Господнім.
Відеовітання з Яблучним Спасом 2025 українською
Нагадаємо, деякі церковні свята зміщені на 13 днів. Наприклад, Третій Горіховий Спас за новим стилем відзначався 16 серпня.