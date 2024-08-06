Яблучний Спас 2025: побажання у віршах, листівках та відеопривітання

Надішліть красиве привітання близькій людині

Преображення Господнє, яке православні та греко-католики відзначають у вівторок, 19 серпня (за старим стилем), відоме також як Яблучний або Другий Спас. У народі свято пов'язують із початком дозрівання яблук та вважають продовженням Медового Спасу.

Свято Преображення Господнє присвячене важливій події, описаній у релігійних текстах. За 40 днів до свого розп’яття Ісус Христос явив Свою Божественну славу та велич перед учнями під час молитви на горі Фавор.

У святковий день у храмах проводяться служби. Віряни приносять на освячення яблука, фрукти, горіхи, мед та хліб. Невипадково свято Преображення Господня іноді називають у народі Святом перших плодів.

"Телеграф" представляє гарні привітання з нагоди Яблучного Спасу 2025. Порадуйте своїх друзів та близьких святковими листівками, віршами та не забудьте додати музичне побажання до цього особливого дня.

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має.

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

Яблучного Спаса сьогодні зустрічаю,

фруктами із кошика рідних пригощаю.

Так щедрість моя назад повернеться,

Ні горе, ні смуток душі не торкнеться.

З Преображенням Господнім.

Яблучний Спас сьогодні у нас,

Щедрий врожай він нам несе,

Ділимося всім, що у нас є.

Хай же Господь ще нам дає.

З Преображенням Господнім.

Відеовітання з Яблучним Спасом 2025 українською

Нагадаємо, деякі церковні свята зміщені на 13 днів. Наприклад, Третій Горіховий Спас за новим стилем відзначався 16 серпня.