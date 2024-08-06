Рус

Яблучний Спас 2025: побажання у віршах, листівках та відеопривітання

Тетяна Кармазіна
Вітання з Яблучним Спасом та Преображенням Господнім 2025
Вітання з Яблучним Спасом та Преображенням Господнім 2025. Фото Телеграф

Надішліть красиве привітання близькій людині

Преображення Господнє, яке православні та греко-католики відзначають у вівторок, 19 серпня (за старим стилем), відоме також як Яблучний або Другий Спас. У народі свято пов'язують із початком дозрівання яблук та вважають продовженням Медового Спасу.

Свято Преображення Господнє присвячене важливій події, описаній у релігійних текстах. За 40 днів до свого розп’яття Ісус Христос явив Свою Божественну славу та велич перед учнями під час молитви на горі Фавор.

У святковий день у храмах проводяться служби. Віряни приносять на освячення яблука, фрукти, горіхи, мед та хліб. Невипадково свято Преображення Господня іноді називають у народі Святом перших плодів.

"Телеграф" представляє гарні привітання з нагоди Яблучного Спасу 2025. Порадуйте своїх друзів та близьких святковими листівками, віршами та не забудьте додати музичне побажання до цього особливого дня.

листівка з яблуневим спасом вітаємо

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

А злість і горе тебе не торкнеться.

листівка з яблучним спасом здоров’я і добра миру і щастя

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має.

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

листівка яблучний благословенний спас бажаю

Яблучного Спаса сьогодні зустрічаю,

фруктами із кошика рідних пригощаю.

Так щедрість моя назад повернеться,

Ні горе, ні смуток душі не торкнеться.

З Преображенням Господнім.

картинка з яблуневим спасом вітаємо

Яблучний Спас сьогодні у нас,

Щедрий врожай він нам несе,

Ділимося всім, що у нас є.

Хай же Господь ще нам дає.

З Преображенням Господнім.

Відеовітання з Яблучним Спасом 2025 українською

Нагадаємо, деякі церковні свята зміщені на 13 днів. Наприклад, Третій Горіховий Спас за новим стилем відзначався 16 серпня.

