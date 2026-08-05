Зі світлим святом Яблучного Спасу! Яскраві картинки та листівки, щоб привітати рідних

Обов'язково привітайте рідних

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У середу, 6 серпня 2026 року, за новоюліанським календарем православні християни України відзначають Преображення Господнє, яке в народі більше відоме як Яблучний Спас. Це одне з дванадесятих церковних свят.

Преображення Господнє пов'язане з євангельською подією, коли Ісус Христос піднявся разом із трьома учнями на гору Фавор. Там Його вигляд змінився — обличчя засяяло, а одяг став сліпучо білим. Учні стали свідками Божественної слави Спасителя, а голос із небес закликав слухати Його.

Цього дня заведено вітати рідних, бажаючи їм здоров'я, миру та Божого благословення. Віряни приходять до храмів на святкову літургію, де освячують перші плоди нового врожаю — яблука, груші, виноград, сливи, мед та інші сезонні фрукти. Після богослужіння освяченими плодами пригощають рідних, сусідів і тих, хто потребує допомоги.

"Телеграф" підготував для вас красиві картинки, щоб ви могли привітати рідних. Надішліть батькам, бабусям і дідусям, друзям, хрещеним та всім, кому хочеться побажати миру, достатку, міцного здоров'я й родинного тепла.

Привітання у картинках із Яблучним Спасом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Привітання у картинках із Яблучним Спасом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Привітання у картинках із Яблучним Спасом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Привітання у картинках із Яблучним Спасом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Привітання у картинках із Яблучним Спасом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, коли День молоді в Україні. Ми назвали нову дату.