Белый налет — черный день для садовода: как спасти виноград

Это опасный грибок и важно не опоздать с обработками, потому что куст может погибнуть

Настоящая мучнистая роса или оидиум на винограде — одна из главных проблем, из-за которой можно остаться и без урожая, и без виноградника. Во всем мире именно это грибковое заболевание признается наиболее опасным для виноградарства, а борьба с ним должна начинаться ДО появления первых симптомов.

Дело в том, что в той или иной степени но абсолютно любой виноград подвержен мучнистой росе, особенно в южных регионах. А потом вы видите белый как мука налет на листьях и зеленых гроздях, ягоды трескаются и раскрываются вплоть до семечки, лоза покрывается бурыми пятнами, и стоит крайне неприятный запах селедки… Хуже этого только гибель куста целиком, потому что после такой болезни он может не пережить зиму.

Мучнистая роса на винограде. Фото: wikipedia.org

Не нужно доводить до такой крайности! Что же делать? Работаем на опережение.

Не допускаем загущения кустов винограда: выламываем пасынки, лишние побеги, осветляем зону гроздей. Так мы повышаем проветриваемость, чтобы испарялась лишняя влага и солнечные лучи могли попасть в самые удаленные места, где могут притаиться патогены. Защищать виноград комплексно, чтобы уже в обработке перед цветением принимал участие препарат от настоящей мучнистой росы. Кстати, отличный вариант — это коллоидная сера , будь то Кумулюс, Тиорос или Теовит джет (это разные названия от разных фирм одного и того же вещества). Попутно сера спасает виноград от клеща. Обрабатывать от оидиума следует каждые 7-10 дней, именно за такой период времени рождается очередная генерация возбудителей болезни. Это правило особенно важно тогда, когда стоит погода, благоприятная для патогенов.

Наиболее распространенные препараты от оидиума: Флинт Стар, Фалькон, Топаз, Ревиона, Талендо, Вивандо и др. Наилучший вариант — чередование фунгицидов с разным действующим веществом.

Что касается биопрепаратов (например, Ризоплан, Бактофит и др), то они не проникают вглубь растения, и способны только задержать развитие инфекции , а не победить ее. А если уже произошла вспышка оидиума, то такие средства не окажут никакого влияния .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти виноград от осы без химии.