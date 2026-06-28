Белый налет — черный день для садовода: как спасти виноград
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Это опасный грибок и важно не опоздать с обработками, потому что куст может погибнуть
Настоящая мучнистая роса или оидиум на винограде — одна из главных проблем, из-за которой можно остаться и без урожая, и без виноградника. Во всем мире именно это грибковое заболевание признается наиболее опасным для виноградарства, а борьба с ним должна начинаться ДО появления первых симптомов.
Дело в том, что в той или иной степени но абсолютно любой виноград подвержен мучнистой росе, особенно в южных регионах. А потом вы видите белый как мука налет на листьях и зеленых гроздях, ягоды трескаются и раскрываются вплоть до семечки, лоза покрывается бурыми пятнами, и стоит крайне неприятный запах селедки… Хуже этого только гибель куста целиком, потому что после такой болезни он может не пережить зиму.
Не нужно доводить до такой крайности! Что же делать? Работаем на опережение.
- Не допускаем загущения кустов винограда: выламываем пасынки, лишние побеги, осветляем зону гроздей. Так мы повышаем проветриваемость, чтобы испарялась лишняя влага и солнечные лучи могли попасть в самые удаленные места, где могут притаиться патогены.
- Защищать виноград комплексно, чтобы уже в обработке перед цветением принимал участие препарат от настоящей мучнистой росы. Кстати, отличный вариант — это коллоидная сера, будь то Кумулюс, Тиорос или Теовит джет (это разные названия от разных фирм одного и того же вещества). Попутно сера спасает виноград от клеща.
- Обрабатывать от оидиума следует каждые 7-10 дней, именно за такой период времени рождается очередная генерация возбудителей болезни. Это правило особенно важно тогда, когда стоит погода, благоприятная для патогенов.
Наиболее распространенные препараты от оидиума: Флинт Стар, Фалькон, Топаз, Ревиона, Талендо, Вивандо и др. Наилучший вариант — чередование фунгицидов с разным действующим веществом.
Что касается биопрепаратов (например, Ризоплан, Бактофит и др), то они не проникают вглубь растения, и способны только задержать развитие инфекции, а не победить ее. А если уже произошла вспышка оидиума, то такие средства не окажут никакого влияния.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти виноград от осы без химии.