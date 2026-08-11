"Європейських зим" більше не буде? Чому українцям треба готуватися до екстремальної погоди

Можуть створитися умови для вторгнення крижаних мас із північного сходу

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Атмосферне явище Ла-Нінья позбавляє Європу класичних "єврозим". На зміну рівним температурам приходять різкі контрасти — від раптового арктичного мінуса до вологих крижаних циклонів.

Про це розповідає "Телеграф" на основі даних головного світового органу з відстеження Тихого океану NOAA Climate Prediction Center: NOAA ENSO Diagnostic Discussion & Winter Outlook та прогнозів фаз Ель-Ніньо/Ла-Нінья на сезон від ECMWF Seasonal Forecasts.

Погодою на всій планеті управляють коливання температури води в екваторіальній частині Тихого океану. Швидка зміна фаз (наприклад, перехід від потужного Ель-Ніньо до Ла-Нінья) повністю перебудовує шляхи руху атмосферних циклонів.

У Європі Ла-Нінья зазвичай послаблює звичне західне перенесення, яке приносить м'яке вологе повітря з Атлантики. В результаті створюються умови для вторгнення крижаних мас із північного сходу.

Яка погода була взимку з 2021 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Під впливом Ла-Нінья зростає ймовірність холодніших періодів у північних та центральних регіонах Європи (Україна географічно належить до Центрально-Східної Європи). Замість звичної досить м'якої зими погодні умови стають більш жорсткими, можливі періоди сильних морозів.

Що таке Ла-Нінья

Ла-Нінья — це океанічне та атмосферне явище, яке є холоднішим аналогом Ель-Ніньо. Воно виникає кожні кілька років внаслідок коливань температури океану в екваторіальній смузі Тихого океану.

Як діє Ла-Нінья. Колаж: "Телеграф"/ШІ

Ла-Нінья формується, коли сильні вітри переносять теплу воду поверхнею океану убік від Південної Америки Тихим океаном убік Індонезії. У міру того як ця тепла вода рухається на захід, холодна вода з морських глибин підіймається на поверхню біля Південної Америки.

Нагадаємо, раніше заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповіла "Телеграфу", чи дістануть Ель-Ніньйо та Ла-Нінья до України. Вона поділилася прогнозом.