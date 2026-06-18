Нагар зникає без зусиль: суміш, яка повертає сковорідці ідеальний вигляд

У час, коли ринок побутової хімії пропонує десятки агресивних засобів для чищення, дедалі частіше повертається інтерес до простих і перевірених часом методів.

Один із них — радянський спосіб очищення сковорідок, який дозволяє ефективно позбутися навіть багаторічного нагару без надмірних зусиль. Йдеться про спеціальну очищувальну суміш, яку в минулому активно використовували господині. Її основа — господарське мило з високим вмістом лугу. До нього додавали харчову соду та силікатний клей. Отриману суміш розчиняли у воді, після чого доводили до кипіння. Про це повідомляє "Телеграф".

Далі забруднений посуд повністю занурювали в гарячий розчин. Сковорідку витримували на слабкому вогні від 40 хвилин до години. У випадках сильного забруднення процес могли продовжувати до трьох годин.

Після термічної обробки посуд залишали охолоджуватися. Надалі залишалося лише обробити поверхню губкою — нагар, як правило, легко відшаровувався без інтенсивного тертя.

Ефективність методу пояснюється поєднанням компонентів: мило розщеплює жири, сода підсилює очищувальну дію, а силікатний клей допомагає відокремити та утримати частинки забруднень, запобігаючи їх повторному осіданню.

Після завершення очищення сковорідку обов’язково промивають мийним засобом і прожарюють з невеликою кількістю олії, щоб відновити захисний шар поверхні.

Водночас важливо враховувати матеріал посуду. Метод підходить для чавуну, сталі та емальованих виробів, однак категорично не рекомендується для тефлонових і керамічних покриттів, які можуть бути пошкоджені без можливості відновлення.