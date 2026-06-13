Борошно більше не горітиме: як смажити кабачки так, щоб сковорідка залишалась чистою

Кляр вийде ідеальний

Смажені кабачки — одна з найпопулярніших літніх страв, однак навіть у простому рецепті господині часто стикаються з типовою проблемою: борошно пригорає на сковорідці, утворюючи зайвий дим і залишаючи складний у митті нагар. У мережі з’явився простий кухонний лайфхак, який, за словами авторки, дозволяє отримати ідеальну скоринку без зайвого бруду та пригорілого шару. Про це йдеться на threads-сторінці "jovialsmile111".

"Коли смажиш кабачки кружечками, обваляний у борошні шматочок я занурюю у воду перед тим, як покласти на пательню", — ділиться авторка поради. На перший погляд такий крок може здатися незвичним, адже вода ніби суперечить ідеї хрусткої скоринки. Проте саме цей прийом, за її словами, змінює результат приготування.

Після короткого занурення у воду борошно рівномірно "фіксується" на поверхні кабачка і не починає горіти під час смаження. У результаті страва отримує рівномірну золотисту скоринку, а сковорідка залишається значно чистішою. Крім того, зменшується кількість диму, що особливо важливо під час приготування на домашній кухні без потужної витяжки.

Кулінарні експерти зазначають, що подібні техніки працюють завдяки контролю вологи та температури: тонкий водяний шар тимчасово "ізолює" борошно від прямого перегріву, дозволяючи кабачку почати готуватися рівномірно, а не миттєво підгоряти.

Такий спосіб може стати корисною альтернативою для тих, хто уникає складних панірувань або великої кількості олії. Страва при цьому зберігає легкість, але виглядає апетитно — з рівною скоринкою та м’якою текстурою всередині.

Попри простоту, цей лайфхак уже активно обговорюють у мережі як один із тих, що "змінює підхід до звичних страв".