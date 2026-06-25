Не викидайте "бабусині" шафи та стільці: їх можна зробити найдорожчою деталлю в будинку

Дизайнери пояснили, чому оновлені меблі можуть стати головним акцентом оселі

Фарбовані меблі, які ще кілька років тому багато хто вважав застарілим рішенням, знову повертаються в моду. Дизайнери дедалі частіше використовують у сучасних інтер'єрах комоди, столи та стільці з кольоровим покриттям.

Однією з головних причин популярності такого тренду стало захоплення вінтажними та антикварними речами. Вони додають простору індивідуальності та характеру, пише real simple.

Велика кількість темних дерев'яних меблів може зробити інтер'єр надто важким візуально. Саме тому фарбовані поверхні допомагають освіжити простір та створити цікавий контраст.

Особливо актуальним це рішення є для людей, які отримали старовинні меблі у спадок. Замість того щоб позбуватися масивних комодів чи стільців, їх можна оновити за допомогою фарби.

Ручна робота цінується все більше

Експерти також відзначають, що фарбовані меблі приваблюють увагу завдяки майстерності їхнього виконання. Багато старовинних виробів створювалися вручну та мають декоративні елементи, які сьогодні складно відтворити масовим виробництвом.

Особливу цінність мають меблі з природними слідами часу. Потертості, кілька шарів старої фарби та легка патина додають їм унікальності. Саме цей ефект "життя" робить такі речі цікавими поруч із сучасними меблями та декором.

Один яскравий предмет працює краще за десятки дрібниць

Дизайнери радять не перевантажувати кімнату великою кількістю антикварних предметів. Часто достатньо одного пофарбованого комода або шафи, щоб створити виразний акцент.

Щоб меблі виглядали сучасно, їх рекомендують поєднувати з однотонними стінами, лаконічним текстилем та простими формами. Такий контраст дозволяє старовинному предмету привертати увагу, не роблячи інтер'єр надто "бабусиним".

Не лише красиво, а й практично

Окрім естетики, пофарбовані меблі мають ще одну перевагу — вони менш вибагливі в повсякденному використанні. На поверхнях із декоративними потертостями чи візерунками дрібні подряпини та сліди експлуатації помітні значно менше, ніж на новому масиві дерева.

Саме тому такі меблі часто обирають для дитячих кімнат і будинків, де живуть великі родини. Вони поєднують стильний вигляд із практичністю та можуть роками зберігати привабливий зовнішній вигляд.

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