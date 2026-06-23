Забудьте про яскраві кольори: які ванні кімнати будуть у тренді у 2026 році

Дизайнери радять робити ставку на затишок, природні форми та функціональність

Тренди в інтер'єрі змінюються чи не щороку, однак деякі рішення не втрачають популярності, а лише набувають нового вигляду. У 2026 році ванні кімнати стають більш затишними, природними та персоналізованими.

У моді залишаються мінімалізм і душові зони відкритого типу, але з'являється більше теплих відтінків, плавних форм і декоративних акцентів, розповів портал Interia Kobieta.

Одним із незмінних фаворитів залишаються душові кабіни формату walk-in. Замість стандартних піддонів використовуються лінійні трапи, а самі душові часто облаштовують у частково закритих нішах. Популярності набувають вбудовані сидіння, ніші для косметики та великі тропічні душі.

"Тропічні душі" набувають більшої популярності

Не здає позицій і мінімалізм. Проте якщо раніше він асоціювався зі стерильністю та холодними відтінками, то нині став набагато теплішим. Дизайнери рекомендують використовувати натуральні матеріали, м'яке освітлення та приємні на дотик текстури. Актуальними залишаються приховані системи зберігання та гармонійні колірні поєднання.

Ще один помітний тренд — відмова від гострих кутів. У сучасних ванних кімнатах усе частіше з'являються дзеркала неправильної форми, овальні умивальники, заокруглені меблі та декоративні ніші в стінах. Такі плавні лінії роблять простір більш природним і комфортним.

Плавні лінії додають затишку

Водночас у моду повертаються декоративні елементи, натхненні природою. Тим, кому не до душі суворий мінімалізм, дизайнери пропонують звернути увагу на візерунчасті шпалери, органічні текстури, екзотичні мотиви та аксесуари, що імітують природні форми. Такий підхід відповідає популярній концепції біофільного дизайну, яка покликана зробити інтер'єр більш живим та емоційним.

Щодо кольорової гами, то у 2026 році переважатимуть теплі природні відтінки. Особливо популярними стануть бежевий, пісочний, шавлієво-зелений, карамельний, темно-коричневий та оливковий кольори. У поєднанні з дерев'яними елементами вони створюють атмосферу домашнього спа-салону.

Важливу роль відіграватиме й оздоблення. У тренді — великоформатна плитка, тривимірні текстури, мармурові візерунки, декоративні мозаїки та елементи ручної роботи. Такі рішення додають інтер'єру глибини та роблять ванну кімнату не лише функціональною, а й по-справжньому стильною.

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