Плитка на кухні більше не в моді: є більш дешевий варіант, який виглядає не гірше за кахель

Варто звернути увагу на такий варіант, якщо хочеться зробити ремонт більш бюджетним

Сучасні кухні поступово відходять від керамічної плитки, яка довгий час була стандартним рішенням для оздоблення стін між шафами. Її замінюють більш сучасні матеріали, що змінюють не лише вигляд інтер’єру, а і його практичність.

Одним із таких варіантів стали декоративні панелі, які зовні можуть нагадувати мармур або натуральний камінь. Вони відповідають новим дизайнерським тенденціям, де головний акцент робиться на мінімалізмі, чистих лініях і візуальній простоті, як написали в "Onet Dom".

Проте головна особливість таких панелей не лише в естетиці. За ними часто ховаються додаткові системи зберігання — полиці, ніші для спецій і відділення для кухонного приладдя. Завдяки цьому кухня виглядає охайною, навіть якщо всередині все організовано максимально функціонально.

Декоративні панелі на кухні. Фото: tilemarket

Такі рішення дозволяють швидко змінювати вигляд простору: зовні він виглядає мінімалістично і чисто, а за потреби відкривається додатковий функціональний простір.

Для прикладу, деякі популярні самоклеючі панелі коштують близько 53 гривень за 2,5 метра, тоді як плитка зазвичай починається від 410 гривень за квадратний метр.

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