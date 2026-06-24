Відмовтесь від громіздких холодильників: з цією моделлю буде більше простору

Однак про цю техніку варто подумати ще на початку ремонту

Традиційні холодильники, які роками були невід’ємною частиною будь-якої кухні, поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходять нові моделі, які дозволяють зробити інтер’єр більш цілісним, акуратним і сучасним.

Популярності набирають вбудовані холодильники, як написали в "Onet Dom". Вони ховаються за меблевими фасадами й зовні майже не відрізняються від кухонних шаф. Завдяки цьому кухня виглядає більш стильною, просторою та впорядкованою.

Особливо актуальним таке рішення стало для квартир із відкритим плануванням, де кухня поєднана з вітальнею. У таких інтер’єрах важливо, щоб техніка не привертала зайвої уваги та гармонійно вписувалася в загальний дизайн.

Вбудований холодильник на кухні. Фото: "Rozetka"

Втім, у вбудованих холодильників є і свої особливості. Їх потрібно передбачати ще на етапі проєктування кухні, а встановлення зазвичай коштує дорожче, ніж монтаж звичайних моделей. Крім того, важливо подбати про правильну вентиляцію, щоб техніка працювала без перебоїв.

Попри це, попит на вбудовані холодильники продовжує зростати. Для багатьох власників житла вони стали не лише практичним рішенням, а й способом створити сучасний та естетичний інтер’єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які обробні дошки не вбирають запахи й легко миються.