Залишите сіно на ніч — вимиєте добробут: що категорично заборонено робити 27 червня

Заборон у цей день варто дотримуватися

У суботу, 27 червня 2026 року, за новоюліанським календарем православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобного Самсона Странноприїмця (у народі — Самсона-Сіногноя) та святого пророка Єлисея. За старим стилем ця подія припадала на 10 липня.

Святий походив із заможної родини в Римі, однак відмовився від багатства й присвятив життя допомозі нужденним. Здобувши медичну освіту, Самсон безкоштовно лікував хворих і приймав у своєму домі мандрівників та знедолених.

Особливо відомим він став після того, як зцілив важкохворого візантійського імператора Юстиніана. На знак вдячності правитель запропонував святому великі багатства, але Самсон попросив збудувати лікарню та притулок для бідних. Його вважають покровителем лікарів, благодійників і всіх, хто допомагає іншим.

Традиції та прикмети 27 червня

У народному календарі святого прозвали Самсоном-Сіногноєм. Наші предки вірили, що саме наприкінці червня дощі могли зіпсувати все літо. Через це люди уважно стежили за погодою.

зранку багато роси — день буде сонячним;

дощ у цей день — чекайте на кілька дощових тижнів і складний сінокіс;

бджоли літають низько над землею — незабаром зміниться погода;

вечірній туман над луками — буде ясний наступний день;

вітер цього дня постійно змінює напрямок — липень буде мінливим і багатим на грози;

голосно кують зозулі — тепла погода триматиметься ще довго.

Що не можна робити 27 червня

позичати сіно, солому або корм для худоби — разом із ними можна "віддати" достаток господарства та накликати неврожай;

разом із ними можна "віддати" достаток господарства та накликати неврожай; залишати скошене сіно на ніч просто неба — ранкова роса або несподіваний дощ можуть зіпсувати запаси на всю зиму, а в переносному значенні — "вимити" добробут із дому;

ранкова роса або несподіваний дощ можуть зіпсувати запаси на всю зиму, а в переносному значенні — "вимити" добробут із дому; відмовляти у воді чи їжі мандрівникам — така відмова вважається поганою прикметою і може обернутися власними труднощами;

така відмова вважається поганою прикметою і може обернутися власними труднощами; хвалитися майбутнім урожаєм або достатком — зайва самовпевненість цього дня могла "відвернути" удачу.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається свято Петра й Павла у 2026 році. Тепер не 12 липня.