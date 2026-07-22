Бронювання через "Дію" зупинять вже у серпні? Що влада готує українцям

В уряді назвали підводні камені такого рішення

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Бронювання працівників критичних підприємств в Україні через портал "Дія" може бути тимчасово призупинене вже на початку серпня. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел в парламентському комітеті з питань економічного розвитку. Все через наміри уряду створити координаційний центр з організації бронювання, який має більш прискіпливо опікуватись критичними підприємствами.

Як може змінитися порядок бронювання — далі в матеріалі.

Фантомний центр

Перша інформація про створення координаційного центру з організації бронювання (а відповідно, і змін у процедурі), з’явилася на сайті Мінекономіки 16 липня. Згодом новину швиденько прибрали, але вона вже встигла розлетітися по всіх великих українських ЗМІ.

Своєю чергою, нардепи не оцінили такої урядової творчості, тож член монобільшості Олександр Федієнко разом ще з 21 колегою звернувся до прем’єр-міністра Корецького з проханням пояснити, навіщо створювати ще один орган з бронювання. На момент публікації матеріалу, за словами Федієнка, відповіді від прем’єра так і не було.

– І насправді депутатському корпусу не дуже доводили, що це за ініціатива і для чого вона потрібна, – пояснює "Телеграфу" джерело в комітеті з питань економічного розвитку.

– Наче як є рішення Ставки про створення цього координаційного центру, а далі – тиша. Ну, а Ставка, ясна річ, депутатам не звітує. Крім того, це рішення було прийняте ще за старого уряду, а новий уряд зараз із "квадратними" очима і сам мало що розуміє, – додає виданню співрозмовник у фракції "Слуга народу".

Згодом у мережу "злили" проєкт урядової постанови про створення координаційного центру, а от на сайті Кабміну його нема і досі. І судячи з документа, що є в мережі, зміни в процедуру бронювання пропонуються суттєві.

Які можуть бути зміни

Зараз система бронювання виглядає так: підприємство, яке претендує на критичність, або наново її підтверджує, повинно звернутися до міністерства чи місцевої ОВА (залежно від типу компанії) і отримати такий статус. Або не отримати, якщо не відповідає критеріям критичності, зазначеним у постанові №76. А далі через портал "Дія" критичне підприємство вже має змогу автоматично бронювати своїх працівників залежно від квот.

Планується, що процедура запрацює так: підприємство так само подаватиме пакет документів про визнання критичності в міністерство або ОВА, а ці органи влади зобов’язані направити звернення в координаційний центр для надання рекомендацій та пропозицій щодо визначення критичності. І вже на підставі цих рекомендацій приймати рішення.

Таким чином, створюється ще одна "прокладка" в процедурі бронювання. І таким чином, з процесу, тимчасово, може бути виключений портал "Дія".

– Раніше було заплановано, що "Дія" перестає працювати, починаючи з 8 серпня. Тобто у компаній можуть виникнути проблеми зі швидким, адекватним та логічним перебронюванням через "Дія". І є ймовірність, що цей координаційний штаб в ручному режимі якраз і буде перевіряти критичність підприємств, – пояснило джерело видання в профільному комітеті.

– За неофіційною інформацією, можливість бронювання через "Дія" закриють буквально на місяць, щоб переглянути перелік критичності підприємств, – додає співрозмовник у монобільшості.

Чи створить це хаос і ситуацію, коли у тисяч заброньованих просто "злетить" їхнє бронювання на невизначений строк? Нардепи не виключають такого сценарію.

– Тут важливо, щоб цей координаційний центр запустили, бо якщо у всієї країни злетить критичність, то це буде жах, – каже джерело в комітеті.

Якщо є такі ризики, то…

Навіщо тоді це все?

– Є ймовірність, що створення такого штабу – частина всіх цих кадрових змін в уряді, щоб посилити "мобілізаційний ресурс", як вони це називають. Так, принаймні, обговорюють це депутати, – зазначає співрозмовник у "Слузі народу".

– Це може бути пов’язано з тим, що начебто не вистачає мобілізаційного ресурсу, – додає в коментарі "Телеграфу" Олександр Федієнко.

– До цього система працювала і ніхто не нарікав. Однозначно вважати, що таке рішення прийнято для покращення мобілізації я б не поспішав. Це може бути як для покращення мобілізації, так і для покращення системи бронювання і надання ширших можливостей підприємствам, – коментує джерело в профільному комітеті.

Та лунають і більш різкі оцінки:

– Вважаю, що той центр створили для ускладнення процесів бронювання і додаткового "обілечування", – каже виданню нардеп від монобільшості Георгій Мазурашу, який є серед підписантів звернення до Кабміну.

Втім, за словами нардепки з комітету економічного розвитку Людмили Буймістер, насправді переглядати процедуру бронювання планували вже досить давно.

– У нас є проблеми з бронюванням і та система, яка працювала, не давала об’єктивної можливості реально якомусь органу приймати рішення. Мінекономіки не має можливості проконтролювати ті подання, які роблять або органи місцевого самоврядування, державні підприємства чи інші інституції. Тому така міжвідомча координація обов’язково потрібна. Потрібно і збільшувати роль Мінекономіки в цьому процесі, щоб вони не були просто формальним підписантом бронювання, а робили якісну оцінку подань. Бо зараз у них нема жодного механізму. Вони просто перетворились на поштову скриньку. Так, вони беруть на себе формальну відповідальність, але ніяк не відпрацьовують кожен конкретний випадок і не дивляться на кожне конкретне підприємство та його значення, критичність для регіону, органу виконавчої влади, – зазначила Буймістер в коментарі виданню.

Ба більше, "Телеграф" раніше вже повідомляв, що в Мінекономіки були не задоволені тим, як ОВА роздавали критичність.

– Почали розбиратися в критеріях, які ОВА поприймали у себе на місцях. І виявилося, що там затвердили такі норми, де чітко проглядається відвертий "схематоз", – зазначав співрозмовник видання в уряді.

Що ж стосується тимчасового виключення "Дія" з процедури бронювання, то тут нардепи закликають не піддаватися паніці.

– Так, заявку можна було подати в "Дія", але ж рішення про бронювання приймалося не в "Дія". Це виключно інструмент пришвидшення процесу подання заявки в електронному форматі. Рішення приймається Мінекономіки на основі відповідного подання органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, – підкреслила Буймістер.

Втім, за інформацією "Телеграфу", найближчим часом створення Координаційного центру з організації бронювання взагалі можуть скасувати, щоб затвердити нові правила.