Оставьте сено на ночь — "вымоете" благополучие: что категорически запрещено делать 27 июня

Запретов в этот день следует соблюдать

В субботу, 27 июня 2026 года, по новоюлианскому календарю православные христиане в Украине чтят память преподобного Самсона Странноприемца (в народе — Самсона-Сеногноя и святого пророка Елисея. По старому стилю это событие приходилось на 10 июля.

Святой происходил из богатой семьи в Риме, однако отказался от богатства и посвятил жизнь помощи нуждающимся. Получив медицинское образование, Самсон бесплатно лечил больных и принимал в своем доме путешественников и отверженных.

Особенно известным он стал после того, как исцелил тяжелобольного византийского императора Юстиниана. В благодарность правитель предложил святому большие богатства, но Самсон попросил построить больницу и приют для бедных. Его считают покровителем врачей, благотворителей и всех, кто помогает другим.

Традиции и приметы 27 июня

В народном календаре святого прозвали Самсоном-Сеногноем. Наши предки верили, что в конце июня дожди могли испортить все лето. Поэтому люди внимательно следили за погодой.

утром много росы – день будет солнечным;

дождь в этот день — ждите несколько дождливых недель и сложный сенокос;

пчелы летают низко над землей – вскоре изменится погода;

вечерний туман над лугами – будет ясный следующий день;

ветер в этот день постоянно меняет направление — июль будет переменчивым и богатым грозами;

громко куют кукушки – теплая погода будет держаться еще долго.

Что нельзя делать 27 июня

одалживать сено, солому или корм для скота - вместе с ними можно "отдать" достаток хозяйства и навлечь неурожай;

вместе с ними можно "отдать" достаток хозяйства и навлечь неурожай; оставлять скошенное сено на ночь под открытым небом - утренняя роса или неожиданный дождь могут испортить запасы на всю зиму, а в переносном смысле — "вымыть" благосостояние из дома;

утренняя роса или неожиданный дождь могут испортить запасы на всю зиму, а в переносном смысле — "вымыть" благосостояние из дома; отказывать в воде или пище путешественникам — такой отказ считается плохой приметой и может обернуться своими трудностями;

такой отказ считается плохой приметой и может обернуться своими трудностями; хвастаться будущим урожаем или обилием — излишняя самоуверенность в этот день могла "отвратить" удачу.

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