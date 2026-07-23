Як вимити руки в дорозі без мила: хитрий бабусин лайфхак проти бруду

Готуватися до можливих форс-мажорних обставин краще заздалегідь

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Регулярне миття рук – це обов’язкова базова гігієнічна процедура. Однак буває так, що виконати її неможливо, наприклад, через відсутність мила у громадському туалеті. На щастя, у такому разі на допомогу може прийти простий бабусин лайфхак.

Про це пише Diario de Sevilla. Експерти зазначають, що готуватися до можливих форс-мажорних обставин краще заздалегідь, особливо якщо ви плануєте знаходитися далеко від дому.

Як працює лайфхак

Секрет полягає в тому, щоб нанести невелику кількість гелю для душу на паперовий рушник та добре розподілити його. Далі потрібно дати йому висохнути на сонці з обох боків, а потім розрізати папірець на смужки.

При контакті з водою ці смужки виділятимуть мило і ви зможете легко вимити руки.

Лайфхак для миття рук. Інфографіка "Телеграф"

Як правильно мити руки

Хоча це дуже поширена дія, її легко зробити неправильно. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує таку техніку:

змочіть руки чистою водою;

нанесіть достатню кількість мила, щоб покрити поверхню обох рук, і потріть долоні одна об одну;

потріть однією долонею тильний бік іншої руки, переплітаючи пальці;

круговими рухами потріть великі пальці та кінчики пальців об долоню, а також не забудьте про зап’ястя;

ретельно змийте мило і висушіть руки чистим рушником або, краще, одноразовим паперовим рушником;

рекомендований час миття — близько 20 секунд.

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