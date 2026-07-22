"Страшно, але життя продовжується". Українка показала відпочинок на курорті, який постійно атакує Росія (фото, відео)

Дівчина розповівши про побутові умови, дозвілля та особисті відчуття від перебування

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Курортний сезон в Україні вже який рік проходить в умовах війни: на пляжах лунають повітряні тривоги, а відпочиваючі змушені враховувати ризики становища. При цьому Чорноморськ продовжує приймати гостей та зберігає свою атмосферу приморського міста.

У соціальній мережі Threads українка розповіла про свій відпочинок у цьому південному місті та показала, яка там ситуація цього літа. За її словами, незважаючи на тривоги та загрози, туристи продовжують приїжджати до моря.

Дівчина разом із родиною вирушила на відпочинок автобусним туром із Полтавської області. Вони зупинилися в невеликому приморському готелі без басейну та розваг для дітей, зі спільною кухнею на території.

За словами автора посту, головною перевагою міста стало чисте море. Вона зазначила, що вода була комфортною, а у деякі дні піднімалися сильні хвилі. При цьому на пляжах є попередження про мінну небезпеку, але під час відпочинку дівчина не помітила підозрілих предметів у морі.

Відпочинок у Чорноморську. Фото: Threads

Окремою темою стали повітряні тривоги. Українка зізналася, що перед поїздкою переживала через безпеку, але на місці до цього ставляться спокійніше.

Іноді повітряні тривоги проходили швидко, а були дні, коли їх зовсім не було до вечора.

Повітряна тривога у Чорноморську. Фото: Threads

Декілька разів сім’я чула роботу ППО та вибухи. При необхідності вони спускалися в укриття або залишалися у номері у ванній кімнаті.

"Якось чули хлопчика в істериці типу "я хочу додому!". Цікаво, що більшість туристів із Харкова та Сум. Наша сусідка з-під Харкова. Говорила, що тут вона відпочила та поспала. Я їхала теж із тривогою, але я це на опитуванні, з Києва, а мама й мала з Полтавщини лише "шахеди" та пару балістик чули. Тому одесити як пишуть — вони мають рацію: місцеві звикли, а ви вирішуйте", — пише автор поста.

На пляжі, як каже відпочиваюча, було багато людей із свійськими тваринами.

"До речі, пляж повністю пет френдлі. Був день, як ми лежали між 6 собаками. Всі ввічливі. Ні разу не чула притензій до господарів", — сказала вона.

Тварини на пляжі у Чорноморську. Фото: Threads

Крім того, дівчина особливо наголосила на атмосфері міста: туристи зустрічають світанки біля моря, катаються на сапах, гуляють вулицями. Але сама вона не поїхала до центру через побоювання після недавніх прильотів.

"Так, трохи страшно, але життя триває", — передала вона слова одній із сусідок по готелю.

Після поїздки дівчина зробила висновок, що відпочинок біля моря під час війни можливий, однак кожен має самостійно оцінювати ризики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Бердянськ в окупації виглядає як місто-примара.