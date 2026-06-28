Учують і "загризуть": ентомолог розповів, який популярний напій робить вас "приманкою" для комарів

Дослідження виявило несподіваний поведінковий ефект комах

Вживання навіть невеликої кількості пива може помітно підвищити привабливість людини для комарів. Алкоголь стимулює увагу цих комах.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

За його словами, такі результати показали дослідження із добровольцями, яким спочатку давали пити пиво, а потім фіксували посадку комарів.

"Дослідження показало, що відсоток посадок комарів значно зростав після споживання навіть невеликої кількості пива (близько 200-300 мл). Тобто алкоголь справді стимулює їхню увагу", — зазначив експерт.

Однак причина такого феномену не у вмісті етанолу в поті, зміні температури тіла, запаху алкоголю прямо на шкірі, а в метаболізмі етанолу в людині. Сенс у тому, що організм переробляє алкоголь, і в процесі цього утворюються спеціальні "залишкові речовини". Разом з іншими виділеннями вони потрапляють у піт. В результаті ці речовини змінюють запах шкіри, роблячи її привабливішою для комарів.

Віктор Шпарік зазначив, що це одна із наукових гіпотез.

Як алкоголь приваблює комарів. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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