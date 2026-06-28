Учуют и "загрызут": энтомолог рассказал, какой популярный напиток делает вас "приманкой" для комаров

Исследование выявило неожиданный поведенческий эффект насекомых

Употребление даже небольшого количества пива может заметно повысить привлекательность человека для комаров. Алкоголь стимулирует внимание этих насекомых.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии, Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

По его словам, такие результаты показали исследования с добровольцами, которым сначала давали пить пиво, а затем фиксировали посадку комаров.

"Исследование показало, что процент посадок комаров значительно возрастал после потребления даже небольшого количества пива (около 200–300 мл).То есть алкоголь действительно стимулирует их внимание", — отметил эксперт.

Однако причина такого феномена не в содержании этанола в поте, изменении температуры тела, запахе алкоголя прямо на коже, а в метаболизме этанола в человеке. Смысл в том, что организм перерабатывает алкоголь, и в процессе этого образуются специальные "остаточные вещества". Вместе с другими выделениями они попадают в пот. В результате эти вещества меняют запах кожи, делая ее более привлекательной для комаров.

Виктор Шпарик отметил, что это одна из научных гипотез.

Как алкоголь привлекает комаров. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

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