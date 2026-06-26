Не залишайте на ніч. Що не так з фумігаторами та кого вони можуть отруїти

Вразливі не тільки діти

Використання фумігатора для відлякування комарів потребує дотримання певних правил безпеки, які не всі знають. Адже діюча речовина цього приладу може бути токсичною і для людини, і для тварин.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик. За його словами, фумігатор не можна залишати ввімкненим на всю ніч, він має працювати лише кілька годин.

"Піретроїди (речовини, які відлякують комарів у фумігаторах — ред.) токсичні для людей із астмою, для риб, для водних безхребетних, для акваріумів. Тобто якщо є акваріум і ви вмикаєте фумігатор, то краще накрити його чимось або вимкнути аератор на той час, поки прилад працює", — каже ентомолог.

Він додає, що обов'язково слід провітрювати приміщення, коли вдома є вагітна жінка або малі діти. Усім людям слід уникати перебування у приміщенні, де тривалий час працює фумігатор.

"Не залишайте (фумігатор — ред.) на цілу ніч. От я сам так користуюся: вмикаю там на дві-три години, але перед тим, як лягаю спати, вимикаю. До фумігаторів чутливі старші люди та люди з проблемами дихальної системи", — додає Шпарик.

Він також наголошує: "Є ветеринарні дослідження, які показують, що коти більш чутливі до піретроїдів. При отруєнні тварин специфічного антидота немає. Дослідження описують такі симптоми отруєння у котів: гіперсалівація (підвищене слиновиділення), тремор. Але такі симптоми зазвичай з'являються, коли коти з'їдають саму рідину чи розгризають флакон. Потрібні великі дози, щоб кіт отруївся від самих випаровувань".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому у людей по-різному реагує організм на укуси комарів, адже не у всіх утворюються великі гулі.