Температура може впасти на 15 градусів за добу: в Україну йде різке похолодання

Найбільше знизиться температура в центрі країни

Після аномально спекотних днів в Україні очікується різка зміна погоди. Уже з 3 на 4 липня до країни почне надходити прохолодніше повітря, через що температура в окремих регіонах відчутно знизиться.

Місцями показники на термометрах зафіксуються біля +16 градусів вдень. Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

За прогнозом синоптиків, найбільш відчутне похолодання очікується у західних, північних та частково центральних областях. У денні години місцями повітря прогріватиметься лише до +16…+18 °C, тоді як напередодні стовпчики термометрів можуть показувати понад +25 °C. Найгарячіше 3 числа буде на півдні, сході та в центрі країни — до +34 градусів.

Якою буде погода 3 липня в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Наскільки похолодає в Україні 4 липня. Фото: Укргідрометцентр

Разом зі зниженням температури прогнозуються хмарна погода, короткочасні дощі та грози, які принесуть свіжіше повітря. Найбільший контраст температур спостерігатиметься цими днями в центрі країни та місцями на півночі, де різниця денних показників може сягати майже 15 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким областям не пощастить з пекельною погодою на початку цього тижня.