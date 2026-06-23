Труби, які не течуть десятиліттями: сантехніки обирають новітній матеріал

Вибір матеріалу для водопроводу може вплинути на те, чи доведеться вам через кілька років ламати стіни та ремонтувати систему

Під час ремонту більшість людей ретельно обирають плитку, сантехніку чи змішувачі, але мало хто замислюється над тим, які труби приховані у стінах. Водночас саме від цього залежить довговічність системи водопостачання та ризик протікань у майбутньому.

Сьогодні все більше майстрів рекомендують використовувати труби зі зшитого поліетилену (PEX) замість традиційного поліпропілену, який монтується методом пайки. Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.

Що таке зшитий поліетилен

Зшитий поліетилен — це сучасний полімерний матеріал, який відрізняється високою міцністю, гнучкістю та стійкістю до перепадів температур. Його використовують для облаштування систем холодного і гарячого водопостачання, а також опалення.

Однією з головних переваг PEX-труб вважається тривалий термін експлуатації. Виробники часто надають гарантію від 20 років і більше. Для поліпропіленових труб гарантійний термін зазвичай менший — до 10 років, хоча фактичний строк служби залежить від умов експлуатації та якості монтажу.

Новітня технологія вважається більш надійною

Новітній спосіб монтажу

Поліпропіленова система складається з великої кількості стиків, кутів і муфт, адже труби потрібно з'єднувати між собою через певні проміжки. Кожне таке з'єднання потенційно може стати слабким місцем системи.

Натомість зшитий поліетилен дозволяє прокладати цілісну трубу від колектора безпосередньо до точки споживання води. Менша кількість з'єднань означає нижчу ймовірність протікання в майбутньому.

Не менш важливим є і спосіб монтажу. Поліпропіленові труби з'єднують за допомогою пайки. Тут багато залежить від досвіду майстра: помилки під час з'єднання можуть призвести до дефектів, які проявляться лише через певний час.

Труби зі зшитого поліетилену монтуються за допомогою прес-з'єднань. Така технологія вважається більш передбачуваною та менш залежною від людського фактора.

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