Не робіть цього у спеку з тваринами, якщо хочете їм допомогти: як безпечно охолодити улюбленця

Язик та ясна улюбленця можуть моментально прилипнути до великої крижаної брили

З настанням екстремальної спеки власники домашніх тварин шукають будь-які способи, щоб допомогти своїм улюбленцям охолодитися. Для цього вигадали заморожувати фрукти у великих брилах льоду замість звичайної миски з водою, але ветеринари проти, бо крижана вода та вилизування льоду викликають у котів і собак термічний шок і розлади травлення.

Про це пише aufeminin. Там розповіли, як правильно та безпечно охолодити улюбленця в спеку.

У чому суть тренду

Лайфхак, який поширюють блогери, виглядає дуже естетично. У велику ємність ставлять звичайну миску тварини, а простір між ними заповнюють шматочками безпечних для тварин фруктів та заливають водою. Після ночі у морозилці виходить велике крижане кільце. У центр цього кільця наливають воду, і тварина, намагаючись дістатися ласощів, вилизує лід та п'є воду.

Собака

Чому ветеринари проти

Попри візуальну привабливість та розважальний ефект для тварин, фахівці закликають до обережності. Французька ветеринарка Сюзі Валентин (Suzy Valentin) наголошує, що крижана вода протипоказана котам і собакам під час спеки.

Коли крижаний блок постійно охолоджує воду в мисці, її температура падає занадто низько. Вживання такої рідини або надмірне вилизування льоду може спровокувати у тварин серйозні розлади травлення та шлунково-кишкового тракту. Це ще один приклад того, як вірусні інтернет-поради суперечать фізіологічним потребам тварин.

Проблема загострюється ще й тим, що, за даними служби ветеринарної допомоги, кількість випадків теплових ударів та смертей серед домашніх тварин цього сезону вже зросла на 9,5% порівняно з минулим роком.

Як правильно та безпечно охолодити улюбленця в спеку

Замість сумнівних інтернет-трендів ветеринари рекомендують прості, але перевірені часом методи:

Більше точок доступу до води: розставте по всьому дому додаткові миски зі свіжою (але не крижаною!) водою, щоб стимулювати тварину пити частіше. Зволоження їжі: додавайте трохи води у сухий корм або частіше давайте вологий корм (паштети/паучі), щоб збільшити споживання рідини протягом дня. Локальне охолодження: змочуйте водою лише стратегічні зони тварини — голову або живіт. Не варто купати чи мочити тварину повністю. У доглянутих котів та собак під шерстю природним чином утворюється повітряний прошарок, який допомагає їм у терморегуляції, а повне намокання може цей процес порушити. Безпечні ігри з водою: можна набрати невеликий тазик із водою кімнатної температури (рівень води має бути не вище живота тварини) та кинути туди кілька плаваючих іграшок. Це заохотить улюбленця самостійно зайти у воду та освіжитися без ризику для здоров'я.

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