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Сильна спека, а потім - до +19 вдень та дощі: коли у Харкові стане легше дихати

Автор
Марина Бондаренко
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Температура може впасти вже найближчими днями
Температура може впасти вже найближчими днями

Синоптики назвали дату похолодання

Після кількох днів справжньої літньої спеки погода у Харкові готує помітну зміну. Синоптики вже назвали період, коли температура почне знижуватися, хоча разом із прохолодою можуть прийти дощі та грози.

За прогнозом "Sinoptik", останній день червня буде досить комфортним – до +29 градусів удень. Уже 1 липня температура підніметься до +31 градуса, а 2 та 3 липня спека посилиться до +35 градусів. У ці дні переважатиме мінлива хмарність.

Перелом у погоді очікується 4 липня. Максимальна температура знизиться до +28 градусів, місцями можливі грози та короткочасні дощі. Ще прохолодніше може бути 5 липня, коли вдень прогнозують лише +24 градуси. Після цього температура залишатиметься, ймовірно, більш стриманою: 6 липня – до +28 градусів, а 7-9 липня – приблизно +25 градусів удень. Нічні температури також стануть комфортнішими – від +16 до +18 градусів.

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У "Meteofor" також підтверджують, що найспекотнішими стануть перші дні липня, хоча максимальні значення тут трохи нижчі. Так, 30 червня очікується близько +25 градусів, 1 липня+27, 2 липня+29, а 3 та 4 липня повітря прогріється до +31 градуса.

Починаючи з 5 липня, можлива різка зміна погоди. Денна температура впаде до +23 градусів, а синоптики прогнозують найбільш інтенсивні опади за весь десятиденний період. Саме на неділю припадає найбільша кількість дощу. 6 липня прохолода збережеться – лише +19 градусів удень, також можливі дощі. Уже з 7 липня погода поступово стабілізується: температура підніметься до +23 градусів, 8 липня – до +25, а 9 липня – до +26 градусів. Водночас сильних опадів у ці дні вже не прогнозується.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у липні. Прогноз дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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#Харків #Погода #Прогноз погоди