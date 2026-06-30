Сильная жара, а затем — до +19 днем и дожди: когда в Харькове станет дышать легче

Синоптики назвали дату похолодания

После нескольких дней настоящей летней жары погода в Харькове готовит заметные перемены. Синоптики уже назвали период, когда температура начнёт снижаться, хотя вместе с прохладой могут прийти дожди и грозы.

По прогнозу Sinoptik, последний день июня будет достаточно комфортным — до +29 градусов днем. Уже 1 июля температура поднимется до +31 градуса, а 2 и 3 июля жара усилится до +35 градусов. В эти дни будет преобладать переменная облачность.

Перелом в погоде ожидается 4 июля. Максимальная температура снизится до +28 градусов, местами возможны грозы и кратковременные дожди. Еще прохладнее может быть 5 июля, когда днем прогнозируют только +24 градуса. После этого температура будет, вероятно, более сдержанной: 6 июля – до +28 градусов, а 7-9 июля – примерно +25 градусов днем. Ночные температуры также станут более комфортными – от +16 до +18 градусов.

Погода в Харькове на 10 дней

В "Meteofor" также подтверждают, что самыми жаркими станут первые дни июля, хотя максимальные значения здесь несколько ниже. Так, 30 июня ожидается около +25 градусов, 1 июля – +27, 2 июля – +29, а 3 и 4 июля воздух прогреется до +31 градуса.

Начиная с 5 июля, возможно резкое изменение погоды. Дневная температура упадет до +23 градусов, а синоптики прогнозируют наиболее интенсивные осадки за весь десятидневный период. Именно на воскресенье приходится самое большое количество дождя. 6 июля прохлада сохранится – только +19 градусов днем, также возможны дожди. Уже с 7 июля погода постепенно стабилизируется: температура поднимется до +23 градусов, 8 июля – до +25, а 9 июля – до +26 градусов. В то же время сильные осадки в эти дни уже не прогнозируются.

Когда придут дожди в город

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в июле. Прогноз дал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.