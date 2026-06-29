Асфальт, як пластилін. Якого лиха наробила спека в Україні (відео)

У Києві вже водою поливають дороги

В Україні через сильну спеку почались проблеми на дорогах. Адже подекуди сильно плавиться асфальт, а в деяких містах навіть зупинили роботу трамвая.

"Телеграф" зібрав усю інформацію про наслідки пекельної спеки в країні. Додамо, що у Європі також спостерігаються значні проблеми.

За даними місцевих каналів, в Україні на Варшавській трасі (М-07) 29 червня сильно поплавився асфальт. Деякі водії були змушені виходити з авто, аби гілками огородити небезпечні місця.

Варшавська траса, М-07 на карті

У Вінниці через спеку покорчило рейки трамваїв, що зупинило рух деяких маршрутів. За даними міської ради, в ніч на 29 червня на деяких ділянках вже проводили ремонтні роботи, аби запобігти проблемам. Однак, враховуючи свіжі кадри з міста, спека внесла свої корективи в роботу громадського транспорту.

Ремонт трамвайних рейок у Вінниці

Ремонт трамвайних рейок у Вінниці

До слова, на Тернопільщині 28 червня зафіксували температурний рекорд — до +35,5 градусів. Як повідомили в Укргідрометцентрі, 27 червня у Чернівцях було +35,9 градуса.

Температурні рекорди в Україні 25-28 червня

Столиця також потерпає від спеки, тому там проводять полив доріг і ввели обмеження для руху фур. Як повідомили в КМДА, щодня у Києві працюють до 50 одиниць техніки "Київавтодору" — поливають основні магістралі для охолодження дорожнього покриття. Насамперед обробляють вулиці загальноміського та районного значення, де найбільший трафік вантажного транспорту.

Також у КМДА наголосили, що при температурі повітря понад +28°C на в’їздах до столиці діють обмеження для руху фур понад 24 тонни та з підвищеним навантаженням на вісь.

Українці продовжують рятуватись від спеки, як можуть. Тому у більшості міст пляжі біля водойм буквально забиті людьми.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні спаде сильна спека та де цього тижня очікується до +38 градусів.