Какао-масло замінюють какао, а молочний жир — пальмовою олією: чим "розводять" дешеве морозиво

Експерт пояснила, на які інгредієнти варто звертати увагу перед покупкою та чому ціна морозива часто свідчить про його склад

Якісне морозиво не може коштувати надто дешево, адже натуральне молоко, вершки та какао-масло залишаються дорогими інгредієнтами. Щоб здешевити продукцію, виробники нерідко замінюють їх рослинними жирами, а замість шоколадної глазурі використовують кондитерську.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

За словами експертки, перше, на що варто звернути увагу, — ціна та склад продукту.

"Морозиво на основі молочної сировини як мінімум у 1,5–2 рази відрізняється за ціновим фактором. Читаємо маркування", — наголосила вона.

Олена Сидоренко пояснила, що у дешевших видах морозива молочний жир часто замінюють рослинними гідрогенізованими жирами. Це може бути кокосова, пальмова олія у стверділому стані або інші гідрогенізовані рослинні жири, які зараз доволі поширені у світі для здешевлення продукції.

Перша ознака низької якості продукту - занадто доступна ціна

Не менш уважно варто читати інформацію про глазур. Якщо на упаковці вказано не шоколад, а кондитерську глазур, це також може свідчити про економію на дорогих інгредієнтах.

"Найдорожчою сировиною у шоколаді є какао-масло. Його заміна значно здешевлює продукт. Чим його більше, тим смачніше морозиво, адже шоколад тане в роті, а не в руках", — пояснила Олена Сидоренко.

За її словами, виробники можуть економити й на структуроутворювачах, використовуючи дешевші загущувачі замість дорожчих компонентів, таких як пектини чи альгінати. При цьому вся інформація про склад має бути доступною для покупця.

"Споживач повинен робити вибір. Але написано повинно бути доступним шрифтом", — підкреслила експертка.

Вона також наголосила, що якщо виробник приховує або неправильно зазначає склад продукту, він може зіштовхнутися з юридичними наслідками. Зокрема за порушення закону про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що насправді ховається у плитці білого шоколаду — правжній десерт чи вдалий маркетинг.