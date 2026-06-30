Какао-масло заменяют какао, а молочный жир – пальмовым маслом: чем "разводят" дешевое мороженое

Эксперт пояснила, на какие ингредиенты следует обращать внимание перед покупкой и почему цена мороженого часто свидетельствует о его составе

Качественное мороженое не может стоить слишком дешево, поскольку натуральное молоко, сливки и какао-масло остаются дорогими ингредиентами. Чтобы удешевить продукцию, производители нередко заменяют их растительными жирами, а вместо шоколадной глазури используют кондитерскую.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

По словам эксперта, первое, на что стоит обратить внимание, — цена и состав продукта.

"Мороженое на основе молочного сырья как минимум в 1,5-2 раза отличается по ценовому фактору. Читаем маркировку", — подчеркнула она.

Елена Сидоренко объяснила, что в более дешевых видах мороженого молочный жир часто заменяют растительными гидрогенизированными жирами. Это может быть кокосовое, пальмовое масло в затвердевшем состоянии или другие гидрогенизированные растительные жиры, которые сейчас достаточно распространены в мире для удешевления продукции.

Первый признак низкого качества продукта – слишком доступная цена

Не менее внимательно стоит читать информацию о глазури. Если на упаковке указан не шоколад, а кондитерская глазурь, это также может свидетельствовать об экономии на дорогих ингредиентах.

"Самым дорогим сырьем в шоколаде является какао-масло. Его замена значительно удешевляет продукт. Чем его больше, тем вкуснее мороженое, ведь шоколад тает во рту, а не в руках", — пояснила Елена Сидоренко.

По ее словам, производители могут экономить и на структурообразователях, используя более дешевые загустители вместо более дорогих компонентов, таких как пектины или альгинаты. При этом вся информация о складе должна быть доступна покупателю.

"Потребитель должен делать выбор. Но написано должно быть доступным шрифтом", — подчеркнула эксперт.

Она также подчеркнула, что если производитель скрывает или неправильно указывает состав продукта, он может столкнуться с юридическими последствиями. В частности, за нарушение закона об информации для потребителей относительно пищевых продуктов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что действительно прячется в плитке белого шоколада — настоящий десерт или удачный маркетинг.