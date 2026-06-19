В "АТБ" вигадали хитрість з морозивом. Чому його насправді розпродають за пів ціни

Зараз магазин пропонує багато позицій холодного десерту з великими знижками

Знижки на морозиво в "АТБ" є певною хитрістю з боку мережі. Однак покупці від неї жодним чином не страждають, а навпаки — виграють всі.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук. За його словами, є кілька причин, чому в АТБ роблять великі знижки на морозиво. Перша — це сезонний товар, який потребує просування.

"АТБ" не асоціюється з тим, що воно торгує морозивом. Відповідно, треба це нагадати", — пояснив Поліщук.

Друга причина в тому, що знижками на морозиво можна "заманити" покупців в "АТБ". Оскільки магазин пропонує широкий асортимент товарів, дуже малоймовірно, що людина вийде звідти лише з морозивом.

"Коли магазин робить знижки на морозиво, люди приходять за морозивом. А оскільки це не маленький магазин, де ти зайшов, взяв морозиво і вийшов, ти все одно щось ще купуєш. Тобто магазин заробляє на чомусь іншому, якщо ти вже заходиш", — розповів експерт.

Третій момент — зазвичай знижки надаються не виключно мережею, а узгоджуються з виробником. Його вигода в тому, щоб зробити свій товар популярним.

"Тому тут win-win ("виграш-виграш", — ред.) історія та win-win стратегія для виробника морозива та рітейлера, а для покупця чудова тема, бо почалося спекотне літо", — резюмував маркетолог.

Знижки на морозиво в "АТБ" до 23 червня — до 50%

До 23 червня в "АТБ" діють дуже вигідні акції на морозиво. Деякі популярні позиції продають за пів ціни.

Морозиво 0,5 кг Laska Maximuse із шоколадною крихтою та шматочками печива: 98.90 грн замість 199.90 грн (знижка 50%)

Морозиво 155 г Ласунка Гран-Прі Пломбір з підваркою манго ріжок — 39.90 грн замість 80.50 (знижка 50%)

Морозиво 75 г Розумний вибір Каштан — 13.50 грн замість 19.90 грн (знижка 32%)

Морозиво 1 кг Розумний вибір з Вишневим наповнювачем — 117.90 грн замість 157.90 грн (знижка 25%)

Знижки на морозиво в АТБ до 23.06.2026

Знижки на морозиво в АТБ до 23.06.2026

Знижки на морозиво в АТБ до 23.06.2026

Всі знижки на морозиво в "АТБ" можна подивитися за посиланням. Серед акційних пропозицій як великі сімейні упаковки, так і порційне морозиво.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Coca-Cola в "АТБ" не така, як усюди. Що придумали у мережі.