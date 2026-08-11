В Україні пропонують ввести покарання за скандальні кадри з ТЦК

Що хочуть зробити з авторами таких відео

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На офіційному порталі Кабінету міністрів України зареєстрували петицію №41/010580-26 з вимогою запровадити суворі обмеження та покарання за поширення маніпулятивних і постановчих відео про мобілізаційні процеси, а також діяльність ТЦК та СП у соціальних мережах.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на електронне звернення до уряду. Збір підписів під ініціативою розпочався 11 серпня 2026 року.

Щоб документ офіційно розглянув уряд України, він має зібрати 25 000 підписів. До кінця голосування залишається 92 дні.

"Вирвані з контексту відео для ІПСО та хайпу": як аргументують вимогу?

Автор звернення Сергій Ковалевич наголошує, що в соціальних мережах (TikTok, Telegram, Instagram тощо) масово поширюються вирвані з контексту або змонтовані ролики про дії представників ТЦК та СП і силових структур. На його думку, це часто робиться заради монетизації, переглядів і підписників, але одночасно підігрує ворожим ІПСО та розхитує ситуацію в країні.

У петиції пропонують встановити чітку межу між легітимною фіксацією порушень прав громадян та навмисними провокаціями посадових осіб.

"Вирвані з контексту або постановочні відеоматеріали активно використовуються ворожими структурами для дискредитації Сил оборони України. Окремі власники акаунтів свідомо провокують конфлікти з посадовими особами заради зростання охоплень. Надання емоційного та необ'єктивного контенту шкодить громадському порядку та процесам національної безпеки", — зазначається в тексті звернення.

Чого саме вимагають від Кабміну?

Ініціатор закликає уряд ухвалити такі рішення:

Законодавча відповідальність: встановити покарання за поширення маніпулятивних відеоматеріалів, спрямованих на дискредитацію заходів із забезпечення обороноздатності України.

Блокування акаунтів: розробити офіційний механізм співпраці з адміністраціями соцмереж для оперативного бану профілів і каналів, які систематично викладають провокаційний контент.

Вимога цілісності відео: запровадити норму, згідно з якою оприлюднення відеозаписів дій службових осіб має відбуватися виключно без фрагментарного монтажу, що спотворює реальний перебіг подій.

Наразі ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету міністрів України.

Зауваження: Створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити окрему форму для працівників ТЦК та СП, щоб вони чітко відрізнялися від військових, які захищають Україну на фронті. "Телеграф" показав, як вона може виглядати.