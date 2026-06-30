Народжені у 60-70-х роках руйнують головний стереотип: у чому секрет

Вулична свобода проти сучасної батьківської гіперопіки

У суспільстві довго існував міф, що діти, які зростали у 1960-х та 1970-х роках, були психологічно міцнішими, самостійнішими та витривалішими, ніж теперішнє покоління. Проте психологи розвінчують це переконання і кажуть, що така "сила" часто була наслідком так званого повсякденного залишення напризволяще.

У ті часи діти проводили цілі дні на вулиці без жодного контролю дорослих. Про це пише okdiario.

Сьогодні ж модель виховання кардинально змінилася, але виникла інша проблема — надмірна опіка та тотальний контроль. Новий масштабний метааналіз, який об'єднав дані 52 різних досліджень, показав чіткий зв'язок між надмірним захистом з боку батьків та розвитком депресії і тривожності у дітей, коли вони досягають підліткового та дорослого віку.

Діти з батьками

Дослідники Ці Чжан з Університету Вісконсин-Медісон та Вонгин Джі з Глобального університету Хандонг виявили, що постійне втручання батьків навіть у дрібні дитячі справи — від вирішення банальних суперечок між друзями до контролю за кожним домашнім завданням чи спортивним рішенням — заважає розвитку критично важливої навички: саморегуляції.

Це здатність дитини керувати своїми емоціями та поведінкою самостійно, без постійної підказки дорослих. Марк Бракетт із Центру емоційного інтелекту Єльського університету наголошує, що ця навичка формується лише через практику — зокрема, через проживання недосконалого досвіду та моментів дискомфорту.

Користь нудьги та вільної гри

Окрім того, психологи звертають увагу на проблему "надмірної стимуляції" сучасних дітей. Батьки намагаються щохвилини розважати малечу, навіть під час канікул, що робить дітей залежними від зовнішніх стимулів.

Натомість науковці закликають не боятися дитячої нудьги. Коли дитині немає чим зайнятися і під рукою немає гаджетів, вмикається уява, символічне мислення та креативність. Нудьга змушує дитину досліджувати простір, самостійно вирішувати дрібні проблеми та розвивати толерантність до розчарувань (фрустрації). Дослідження понад 2200 дітей в Австралії підтвердило, що тривалий час неструктурованої (вільної) гри у дошкільному віці забезпечує набагато кращу саморегуляцію в майбутньому.

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