Забудьте про перевірку вершкового масла гарячою водою: чому цей спосіб не працює

Для визначення якості продукту варто звернути увагу на інші показники

У мережі є чимало порад, як нібито можна перевірити натуральність вершкового масла. Користувачам радять кидати шматочок у гарячу воду або нагрівати його на сковороді й оцінювати запах, піну чи осад.

Однак довіряти таким методам не варто. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

"Та ні, це все дурниці. Коли дивлюся на ці публікації, де блогери нас вчать, — це все дурня", — зазначив Вадим Чагаровський.

Він пояснив, що існують різні технології виробництва вершкового масла, через що продукт може по-різному поводитися під час нагрівання або розчинення у воді. Саме тому робити висновки про його якість за такими ознаками не можна.

Не варто вірити усьому, що пишуть в соцмережах

"Є два способи виробництва масла, і в результаті продукт може зовсім по-різному себе поводити, коли розчиняється, тому це все дурниці", — зазначив фахівець.

Натомість експерт радить насамперед звертати увагу на вартість продукту. Якщо ціна значно нижча за середню ринкову, це вже може бути приводом насторожитися.

Ще один простий спосіб перевірки, за словами Чагаровського, — заморозити масло.

"При мінусових температурах масло повинно бути твердим, як дошка. Ти береш, пальцями намагаєшся натиснути на пачку, і воно не тиснеться. А коли там є рослинний жир, то вм'ятина залишається", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можна вдома визначити жирність вершкового масла.