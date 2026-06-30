Родившиеся в 60-70-х годах разрушают главный стереотип: в чем секрет

Уличная свобода против современной родительской гиперопеки

В обществе долго существовал миф, что дети, которые росли в 1960-х и 1970-х годах, были психологически более крепкими, самостоятельными и выносливыми, чем нынешнее поколение. Однако психологи развенчивают это убеждение и говорят, что такая "сила" часто являлась следствием так называемого повседневного оставления на произвол судьбы.

В те времена дети проводили целые дни на улице без контроля взрослых. Об этом пишет okdiario.

Сегодня модель воспитания кардинально изменилась, но возникла другая проблема — чрезмерная опека и тотальный контроль. Новый масштабный метаанализ, объединивший данные 52 различных исследований, показал четкую связь между чрезмерной защитой со стороны родителей и развитием депрессии и тревожности у детей, когда они достигают подросткового и взрослого возраста.

Дети с родителями

Исследователи Эти Чжан из Университета Висконсин-Мэдисон и Вонгин Джи из Глобального университета Хандонг обнаружили, что постоянное вмешательство родителей даже в мелкие детские дела — от разрешения банальных споров между друзьями до контроля за каждым домашним заданием или спортивным решением — мешает развитию критически важной навыки.

Это способность ребенка управлять своими эмоциями и поведением без постоянной подсказки взрослых. Марк Бракетт из Центра эмоционального интеллекта Йельского университета отмечает, что этот навык формируется только через практику — в частности, из-за обитания несовершенного опыта и моментов дискомфорта.

Польза скуки и свободной игры

Кроме того, психологи обращают внимание на проблему "чрезмерной стимуляции" современных детей. Родители стараются ежеминутно развлекать малышей, даже во время каникул, что делает детей зависимыми от внешних стимулов.

Ученые призывают не бояться детской скуки. Когда ребенку нечем заняться и под рукой нет гаджетов, включается воображение, символическое мышление и креативность. Тоска заставляет ребенка исследовать пространство, самостоятельно решать мелкие проблемы и развивать толерантность к разочарованиям (фрустрации). Исследование более 2200 детей в Австралии подтвердило, что длительное время неструктурированной (свободной) игры в дошкольном возрасте обеспечивает гораздо лучшую саморегуляцию в будущем.

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