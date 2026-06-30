Ні мішків, ні холодильників: пекар поділився секретом, як зберегти хліб свіжим у літню спеку

Цей трюк зекономить ваш бюджет

Літня спека — найгірший час для зберігання хліба. Висока температура прискорює відразу два негативні процеси: випаровування вологи та ретроградацію крохмалю (явище, через яке м'якуш втрачає еластичність і черствіє).

Хосе Рольдан, відомий іспанський пекар з Кордови, який у 2025 році отримав титул найкращого пекаря світу, розвіяв популярні міфи та розповів, як правильно зберігати хліб у домашніх умовах під час спеки. Його порада здивувала багатьох, адже вона заперечує дві найпопулярніші звички споживачів, пише okdiario.

Чому тканинні мішки та папір не працюють улітку

Тканинні мішечки (або торбинки) десятиліттями вважалися ідеальним варіантом для зберігання хліба. У помірну погоду тканина дозволяє хлібу "дихати", завдяки чому скоринка залишається хрусткою. Проте, коли температура за вікном стрімко зростає, цей метод починає шкодити.

Хліб в мішечку

За словами Хосе Рольдана, у спеку тканина змушує хліб втрачати вологу в рази швидше. Те саме стосується і паперових пакетів: вони забезпечують занадто інтенсивний обмін повітрям із навколишнім середовищем. Як наслідок, уже за кілька років виріб стає сухим ззовні та твердим усередині. Особливо швидко цей процес помітний на якісному ремісничому хлібі та випічці на заквасці.

Також експерт наполегливо не рекомендує ховати хліб у холодильник. Низькі температури (але вищі за нуль) лише прискорюють руйнування структури крохмалю, тому м'якуш затвердіє швидше, ніж за кімнатної температури.

Просте рішення від найкращого пекаря

"Для збереження хліба влітку я б порадив використовувати звичайний пластиковий пакет", — заявив Рольдан.

Логіка цього трюку полягає у фізиці: пластик є водонепроникним, він не дає випаровуватися волозі, що міститься всередині м'якуша, і таким чином уповільнює процес черствіння. Найкраще для цього підходять герметичні пакети із zip-защіпкою, які повністю обмежують доступ гарячого повітря. У такому пакеті за кімнатної температури хліб може зберігатися в ідеальному стані 1–2 дні.

Проте цей спосіб має один побічний ефект — через брак повітря хрустка скоринка хліба розм'якшується. Але пекар має просте рішення для цієї проблеми: "Досить на кілька хвилин відправити хліб у розігріту духовку або на тостер/гриль, і ви отримаєте випічку, яка смакуватиме наче щойно з печі". Лише 5–10 хвилин у духовці за середньої температури — і скоринка знову стане хрусткою.

Що робити, якщо хліб потрібно зберегти надовго

Якщо ви розумієте, що не з'їсте весь хліб за два дні, Хосе Рольдан радить використовувати морозильну камеру. Проте робити це потрібно правильно:

Наріжте хліб на скибочки перед заморожуванням. Щільно загорніть його в герметичний пластиковий пакет або алюмінієву фольгу. Діставайте порційно: так ви зможете розморожувати лише ту кількість шматочків, яка потрібна для одного прийому їжі, не піддаючи температурному шоку весь буханець.

У морозилці якісний хліб може зберігати свої властивості до шести місяців, а після короткого прогрівання в духовці чи тостері він поверне свій первинний смак та текстуру.

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