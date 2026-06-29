Краще за воду в спеку: забутий напій із мінералами, який пили наші бабусі

За своїми властивостями сироватка, по суті, є натуральний ізотонічний напій

Коли сонце палить нещадно, ми інстинктивно шукаємо порятунку в крижаній воді або солодких газованих напоях. Але вони дають лише короткочасне полегшення.

При цьому мало хто пам'ятає, що один із найпростіших і найдієвіших способів упоратися зі спекою був відомий ще нашим бабусям і дідусям. Про цей непримітний напій розповіло польське видання Se.pl.

Що це за напій і чому він кращий за воду

Йдеться про сироватку — повністю натуральний молочний продукт, який ще кілька десятиліть тому був невіддільною частиною домашнього побуту. Наші предки чудово знали про її освіжаючі властивості та регулярно пили її в найспекотніші літні дні, бо це був легкодоступний і дійсно охолоджуючий продукт.

Чому сироватка в спеку краща за звичайну воду

Сироватка містить величезну кількість води, тому вона чудово зволожує організм не гірше, а часто й краще, ніж звичайна вода з-під крана. Але головна її відмінність у тому, що вона одночасно містить природні електроліти: кальцій, калій, магній і натрій.

Саме ці мінерали необхідні організму для підтримки правильного водно-електролітного балансу, який у спеку порушується особливо швидко. Тому сироватка не тільки вгамовує спрагу, а й допомагає уникнути зневоднення.

Сироватка

Як пити сироватку в спеку

Охолоджена сироватка — легкий напій, який чудово вгамовує спрагу і допомагає легше переносити спеку.

Електроліти важливі для організму не тільки в пік спеки, тому невелика порція сироватки протягом дня допоможе підтримувати баланс мінералів постійно.

Щоб отримати максимум користі, вибирайте сироватку з максимально простим складом. Вона має бути наближена до домашнього варіанту без зайвих добавок.