Порятунок у спеку: додайте у воду ці два інгредієнта, щоб почуватися краще

Невелика хитрість допоможе організму ефективніше утримувати рідину

Під час пекельної спеки важливо не лише більше пити, а й допомогати організму краще засвоювати рідину. Для цього достатньо додати у воду два прості інгредієнти, які є на кожній кухні.

Докладніше про цей лайфхак розповіло видання 750g.

Влітку разом із потом організм втрачає не лише воду. Також він позбавляється мінералів і мікроелементів. Вони необхідні нам для нормальної роботи м'язів, нервової системи та підтримання водного балансу.

Якщо людина довго перебуває на сонці або займається фізичною активністю, ці втрати можуть бути ще більшими. Саме тому в особливо спекотні дні варто додавати у воду невелику дрібку солі та трохи цукру.

Таке поєднання допомагає організму ефективніше утримувати та засвоювати рідину. Аналогічний принцип використовується у спеціальних розчинах для регідратації, які застосовують при значному зневодненні.

Водночас важливо не перестаратися. Йдеться не про солодкий напій, а лише про невелику кількість солі й цукру, достатню для покращення всмоктування води.

Якщо смак здається незвичним, його можна зробити приємнішим, додавши кілька листочків м'яти, кружечки лимона чи огірка або ж трохи свіжих ягід.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який популярний напій насправді не рятує від спеки, а робить тільки гірше.