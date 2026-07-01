Забудьте про картини: як зробити маленьку кухню світлішою і візуально більшою

Просте рішення суттєво перетворить вашу кімнату і додасть їй простору

Більшість з нас звикли бачити дзеркала у передпокої, ванній кімнаті чи спальні, однак дизайнери дедалі частіше рекомендують використовувати їх і на кухні. Це може стати одним із найефективніших декоративних елементів кімнати.

Дзеркало не лише прикрасить інтер'єр, а й візуально розширить простір та покращить освітлення, пише Elle.

Кухня здаватиметься більшою

Головна перевага дзеркала — його здатність візуально збільшувати простір. Завдяки відбиттю меблів, стін і декору навіть компактна кухня виглядатиме просторішою.

Ще кращого ефекту можна досягти, якщо розмістити дзеркало навпроти вікна або так, щоб у ньому відображався сад чи зелений двір. Це додасть інтер'єру легкості та створить відчуття більшої відкритості.

Вдале рішення для невеликої кімнати

У кімнаті стане світліше

Дзеркальна поверхня відбиває як природне, так і штучне світло. Завдяки цьому кухня здається світлішою без встановлення додаткових світильників.

Цей прийом особливо стане у пригоді власникам приміщень із невеликими вікнами або тим, хто прагне зробити інтер'єр більш затишним і комфортним.

Стильний акцент із одним нюансом

Окрім практичної користі, дзеркало може стати ефектною деталлю інтер'єру. Воно добре поєднується як із сучасними мінімалістичними кухнями, так і з класичними стилями, додаючи простору елегантності.

Втім, варто враховувати, що на дзеркальній поверхні швидко стають помітними бризки жиру, краплі води та відбитки пальців. Тому для збереження охайного вигляду його доведеться регулярно протирати.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", кухонні навісні шафи відходять у минуле: нове рішення дає більше простору і спрощує прибирання.