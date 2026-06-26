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Забудьте про граніт і мармур: цей матеріал називають головним трендом для кухонних стільниць

Автор
Юлія Закірова
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Це натуральний камінь, який зовні нагадує мармур
Це натуральний камінь, який зовні нагадує мармур. Фото Телеграф

Новий фаворит дизайнерів поєднує розкішний вигляд, довговічність і практичність

Граніт і мармур десятиліттями вважалися найкращими матеріалами для кухонних стільниць. Однак останнім часом дизайнери дедалі частіше звертають увагу на кварцит.

Він поєднує природну красу каменю з високою міцністю та простотою догляду, пише Femcafe із посиланням на експертів у сфері дизайну інтер'єру.

Фахівці пояснюють, що кварцит приваблює насамперед своєю довговічністю. Це натуральний камінь, який зовні нагадує мармур, але значно краще витримує механічні навантаження, менше схильний до появи подряпин і довше зберігає привабливий вигляд.

Чудове рішення для сучасної кухні

Ще один популярний варіант — кварц. Це інженерний матеріал, виготовлений із подрібнених кварцових кристалів і спеціальних смол.

Його перевагами називають високу стійкість до плям, кислот і забруднень, а також простоту догляду. Через низьку пористість така поверхня вважається більш гігієнічною, ніж багато натуральних каменів.

Водночас мармур, попри свою елегантність, потребує регулярного догляду та легко пошкоджується. Своєю чергою граніт, хоча й міцний, однак також є пористим матеріалом і потребує періодичної обробки захисними засобами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про розетки, що з’являються і зникають одним рухом: ця система стає новим трендом у ремонті.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Дизайн #Кварц #Кварцит