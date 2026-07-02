На пляжі під Києвом змія налякала відпочивальників: що відомо про цього плазуна (відео, фото)

Влітку ці змії можуть підповзати близько до людей

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На одному з пляжів Ірпеня відпочивальники помітили змію, яка повзла по піску просто в бік чоловіка, що засмагав на рушнику. Таке "сусідство" неабияк налякало людей.

Відповідні фото і відео опублікував Telegram-канал "Україна Online".

На щастя, інцидент завершився без наслідків — жінка, яка знімала все на відео, вчасно попередила чоловіка, і той відійшов на безпечну відстань. Що сталося зі змією після цього, невідомо.

Що це за змія

За фото можна припустити, що це вуж звичайний. На це вказує форма голови, будова тіла та характерні світлі жовтувато-білі плями з боків голови — так звані "вушка".

Вуж звичайний є неотруйною змією і не становить серйозної небезпеки для людини. У разі загрози він найчастіше намагається втекти.

Втім, якщо втеча неможлива, плазун може шипіти, робити несправжні випади або навіть прикидатися мертвим. Укус вужа можливий лише під час спроби взяти його до рук чи загнати в кут, але він не є отруйним.

Боятися їх не варто

Що робити при зустрічі

Фахівці зазначають, що вужі не "полюють" на людей і не підповзають до них навмисно. У спекотну погоду змії можуть виходити на відкриті ділянки, щоб зігрітися або дістатися до водойми.

Якщо ви помітили змію поруч, не варто панікувати чи намагатися її прогнати. Найкраще повільно відійти на кілька метрів, не робити різких рухів і не намагатися торкатися плазуна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що шукають змії у вашому підвалі: чому плазуни масово обирають людські оселі.