На пляже под Киевом змея напугала отдыхающих: что известно об этом гаде (видео, фото)

Летом эти змеи могут подползать близко к людям

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На одном из пляжей Ирпеня отдыхающие заметили змею, ползшую по песку прямо в сторону загоравшего на полотенце мужчины. Такое "соседство" изрядно испугало людей.

Соответствующие фото и видео опубликовал Telegram-канал "Україна Online".

К счастью, инцидент завершился без последствий — женщина, которая снимала все на видео, вовремя предупредила мужчину, и тот отошел на безопасное расстояние. Что произошло со змеей после этого, неизвестно.

Что это за змея

По фото можно предположить, что это уж обычный. На это указывает форма головы, телосложение и характерные светлые желтовато-белые пятна по бокам головы — так называемые "ушки".

Уж обычный является неядовитой змеей и не представляет серьезной опасности для человека. В случае угрозы он чаще всего пытается скрыться.

Впрочем, если побег невозможен, пресмыкающийся может шипеть, делать ложные выпады или даже притворяться мертвым. Укус ужа возможен только при попытке взять его в руки или загнать в угол, но он не ядовит.

Бояться их не стоит

Что делать при встрече

Специалисты отмечают, что уже не "охотятся" на людей и не подползают к ним намеренно. В жаркую погоду змеи могут выходить на открытые участки, чтобы согреться или добраться до водоема.

Если вы заметили змею рядом, не стоит паниковать или пытаться ее прогнать. Лучше всего медленно отойти на несколько метров, не делать резких движений и не пытаться прикасаться к пресмыкающемуся.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ищут змеи в вашем подвале: почему пресмыкающиеся массово выбирают человеческие дома.