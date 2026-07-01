Квартира як парильня: головна помилка, яку роблять майже всі під час літньої спеки

Кілька простих звичок допоможуть зробити оселю значно комфортнішою навіть у найспекотніші дні

Літня спека може перетворити квартиру на справжню парильню, особливо якщо кондиціонера немає. Однак існує кілька простих прийомів, які допоможуть зберегти прохолоду та зробити перебування вдома комфортнішим.

Докладніше про це розповів портал Startlap.

Найважливіше правило — не дозволити гарячому повітрю потрапити всередину житла. Провітрювати квартиру слід лише вранці, поки надворі ще прохолодно, або пізно ввечері після заходу сонця. Вдень вікна краще тримати зачиненими.

Не менш важливо захистити кімнати від сонячних променів. Для цього варто опустити ролети, закрити жалюзі або щільні штори ще до того, як сонце почне нагрівати вікна.

Спека не шкодує нікого

Ще один спосіб зробити квартиру прохолоднішою — зменшити кількість тепла, яке створюють побутові прилади. У найспекотніші години краще не користуватися духовкою, праскою чи іншою технікою, що нагрівається під час роботи.

Вентилятор також можна зробити ефективнішим. Для цього достатньо поставити перед ним миску з льодом або пляшки із замороженою водою. Потік повітря проходитиме через холодну поверхню, завдяки чому в кімнаті стане трохи свіжіше.

Також у спеку рекомендують використовувати легку бавовняну постільну білизну та по можливості вимикати непотрібне освітлення, адже навіть звичайні лампи виділяють додаткове тепло.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", британець розповів, як заснути у спеку без кондиціонера.