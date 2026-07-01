Квартира как парилка: главная ошибка, которую совершают почти все во время летней жары

Несколько простых привычек помогут сделать дом значительно комфортнее даже в самые жаркие дни

Летняя жара может превратить квартиру в настоящую парилку, особенно если у вас нет кондиционера. Однако существует несколько простых приемов, которые помогут сохранить прохладу и сделать пребывание дома более комфортным.

Подробнее об этом рассказал портал Startlap.

Самое важное правило – не позволить горячему воздуху попасть внутрь жилья. Проветривать квартиру следует только утром, пока на улице еще прохладно или поздно вечером после заката. Днем окна лучше держать закрытыми.

Не менее важно оградить комнаты от солнечных лучей. Для этого следует опустить роллеты, закрыть жалюзи или плотные шторы еще до того, как солнце начнет нагревать окна.

Жара не щадит никого

Еще один способ сделать квартиру более прохладной – уменьшить количество тепла, которое создают бытовые приборы. В самые жаркие часы лучше не пользоваться духовкой, утюгом или другой техникой, которая нагревается во время работы.

Вентилятор можно сделать более эффективным. Для этого достаточно поставить перед ним миску со льдом или бутылки с замороженной водой. Воздух будет проходить через холодную поверхность, благодаря чему в комнате станет немного свежее.

Также в жару рекомендуют использовать легкое хлопковое постельное белье и по возможности выключать ненужное освещение, даже обычные лампы выделяют дополнительное тепло.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", британец рассказал, как заснуть в жару без кондиционера.