Знижки в "АТБ" стали ще більшими: як отримати додаткові -10% і які товари продають майже за пів ціни
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Покупці можуть отримувати миттєву знижку через мобільний застосунок, а окремі товари вже зараз продаються зі знижками до 44%
Покупці мережі "АТБ" можуть заощаджувати ще більше завдяки новій програмі лояльності. Вона дозволяє отримати додаткову знижку 10% на окремі товари просто під час розрахунку на касі. Докладніше про це розповість "Телеграф".
Щоб скористатися пропозицією, необхідно:
- встановити або оновити мобільний застосунок "АТБ";
- обрати товари зі спеціальними позначками на цінниках;
- перед оплатою відсканувати QR-код із застосунку на касі.
Після цього знижка застосовується автоматично та одразу відображається у чеку. Така ж система працює і для сервісів доставки та Scan&Buy.
На відміну від бонусних програм, нова система не передбачає накопичення балів чи очікування нарахувань. Покупець бачить остаточну ціну відразу під час покупки.
Які товари зараз можна купити з найбільшими знижками
Окрім додаткової знижки через застосунок, в "АТБ" діють і традиційні акції. Серед товарів із найбільшими знижками зараз:
- морська капуста "Розумний вибір" — -44% (37,90 грн);
- морозиво "Своя Лінія" плодово-ягідне — -41% (15,20 грн);
- шоколад Roshen Lacmi різних смаків — -40% (117,20 грн);
- шоколад Millennium пористий — -37% (46,90 грн);
- кава Jacobs Monarch Crema розчинна — -36% (100,70 грн);
- мийний засіб Shimm — -36% (165,90 грн);
- кава Carte Noire Classic — -32% (349,80 грн);
- морозиво "Київський пломбір" — -32% (54,80 грн);
- енергетичний напій MoveOn — -32% (20,90 грн);
- морозиво "Три Ведмеді" — -31% (26,50 грн);
- шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом — -31% (159,80 грн);
- прокладки Libresse Invisible Normal — -30% (47,60 грн);
- пластівці BeFit Active — -30% (44,40 грн).
Асортимент акційних товарів регулярно оновлюється, тому перелік знижок може змінюватися залежно від тижня.
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", ціни в "АТБ" нижчі, ніж у "Сільпо" не просто так: які причини є.