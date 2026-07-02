Знижки в "АТБ" стали ще більшими: як отримати додаткові -10% і які товари продають майже за пів ціни

Покупці можуть отримувати миттєву знижку через мобільний застосунок, а окремі товари вже зараз продаються зі знижками до 44%

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Покупці мережі "АТБ" можуть заощаджувати ще більше завдяки новій програмі лояльності. Вона дозволяє отримати додаткову знижку 10% на окремі товари просто під час розрахунку на касі. Докладніше про це розповість "Телеграф".

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

встановити або оновити мобільний застосунок "АТБ";

обрати товари зі спеціальними позначками на цінниках;

перед оплатою відсканувати QR-код із застосунку на касі.

Після цього знижка застосовується автоматично та одразу відображається у чеку. Така ж система працює і для сервісів доставки та Scan&Buy.

На відміну від бонусних програм, нова система не передбачає накопичення балів чи очікування нарахувань. Покупець бачить остаточну ціну відразу під час покупки.

Які товари зараз можна купити з найбільшими знижками

Окрім додаткової знижки через застосунок, в "АТБ" діють і традиційні акції. Серед товарів із найбільшими знижками зараз:

морська капуста "Розумний вибір" — -44% (37,90 грн);

морозиво "Своя Лінія" плодово-ягідне — -41% (15,20 грн);

шоколад Roshen Lacmi різних смаків — -40% (117,20 грн);

шоколад Millennium пористий — -37% (46,90 грн);

кава Jacobs Monarch Crema розчинна — -36% (100,70 грн);

Акція для любителів солодкого

мийний засіб Shimm — -36% (165,90 грн);

кава Carte Noire Classic — -32% (349,80 грн);

морозиво "Київський пломбір" — -32% (54,80 грн);

енергетичний напій MoveOn — -32% (20,90 грн);

морозиво "Три Ведмеді" — -31% (26,50 грн);

шоколад Roshen Lacmi з цілим лісовим горіхом — -31% (159,80 грн);

прокладки Libresse Invisible Normal — -30% (47,60 грн);

пластівці BeFit Active — -30% (44,40 грн).

Вигідно придбати ці товари можна протягом тижня

Асортимент акційних товарів регулярно оновлюється, тому перелік знижок може змінюватися залежно від тижня.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", ціни в "АТБ" нижчі, ніж у "Сільпо" не просто так: які причини є.