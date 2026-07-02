Він просто замінив батарею вдома та влетів на штраф: за щo та як наказали

З цими змінами варто бути обережним

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Багато українців під час ремонту без роздумів міняють старі батареї на нові. Однак не всі знають, що самовільне втручання у внутрішньобудинкову систему опалення може мати серйозні фінансові наслідки.

Докладніше про те, як уникнути цього сценарію, розповість "Телеграф".

Хоча батарея знаходиться у вашій оселі, стояки та мережі, через які тепло подається до інших квартир, є спільним майном співвласників будинку.

Найпоширенішими помилками є:

встановлення додаткових запірних кранів безпосередньо на стояках;

перенесення труб опалення;

зміна діаметра труб або інше втручання в загальнобудинкові комунікації без погодження.

Через такі зміни може порушитися циркуляція теплоносія, погіршитися опалення у сусідів або навіть статися аварія. Якщо перевірка виявить самовільне переобладнання, власника можуть зобов'язати повернути систему до попереднього стану власним коштом.

Крім цього, за самовільне переобладнання житлових приміщень передбачена адміністративна відповідальність за статтею 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо ж через незаконне втручання буде пошкоджено спільне майно чи затоплено сусідів, доведеться також компенсувати всі збитки. На практиці такі суми можуть становити десятки, а іноді й сотні тисяч гривень залежно від масштабів пошкоджень.

Фахівці радять: якщо потрібно замінити батарею, краще виконувати роботи за погодженням з управителем будинку, ОСББ або теплопостачальною організацією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які штрафи загрожують українцям через лічильник гарячої води.