Сусід закрив доступ до підвалу чи горища: що робити мешканцям будинку

Як боротися із самоправством нахабних сусідів

Згідно з законами України, мешканці багатоквартирних будинків не мають права блокувати іншим доступ до підвалів та горищ. Втім, далеко не всі громадяни рахуються цими правилами.

Що робити, якщо ваш сусід по будинку самовільно обмежує прохід до загальних приміщень, розповів юрист Ярослав Турчин.

Чому це незаконно

За словами експерта, підвали та горища багатоквартирних будинків часто мають статус допоміжних приміщень. Відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та рішень Конституційного Суду, вони є спільною сумісною власністю всіх співвласників будинку.

Отже, вони не можуть бути приватизовані чи відчужені таким чином, щоб порушувалися права інших мешканців. Особливо це стосується підвалів, де розташовані інженерні мережі.

Ба більше, якщо там розташований каналізаційний стояк або ж це приміщення використовується як укриття, перекривати до нього доступ незаконно навіть за наявності документів про право власності.

Спроби самостійно змінити проходи чи перекрити вхід без рішення суду можуть підпадати під ознаки самоправства, передбаченого статтею 356 Кримінального кодексу України.

Що робити, якщо сусід уже почав будівельні роботи або блокує вхід до підвалу:

викликати поліцію, якщо проводяться неузгоджені роботи або обмежується доступ до укриття;

звернутися до ДСНС та місцевого органу цивільного захисту зі скаргою на блокування укриття;

повідомити органи державного архітектурно-будівельного контролю про можливе самочинне будівництво;

замовити витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно через ЦНАП, щоб з'ясувати правовий статус підвалу чи горища.

Однак остаточно вирішити спір щодо статусу приміщень та доступу до них можна лише через суд. За словами Ярослава Турчина, співвласники мають право подати так званий негаторний позов — вимогу про усунення перешкод у користуванні майном.

У позові можна просити суд зобов'язати сусіда знести самочинні прибудови, забезпечити безперешкодний доступ до підвалу та заборонити будь-які дії, які можуть порушити права мешканців у майбутньому.

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