Випадковий зрив пломби або прострочення: які штрафи загрожують українцям через лічильник гарячої води

Не порушуйте правила, щоб не довелося платити

Побутові дрібниці або звичайна неуважність під час ремонту чи генерального прибирання у ванній кімнаті можуть обернутися для українців серйозними фінансовими неприємностями. Достатньо лише одним незграбним рухом ганчірки чи інструменту зачепити та зірвати захисну пломбу на лічильнику гарячої води.

Що загрожує споживачам за пошкодження захисту, чому не можна самостійно вирішувати цю проблему та як діяти, щоб мінімізувати збитки, розповість "Телеграф", посилаючись на закон.

Які штрафи та санкції загрожують українцям

Згідно з чинним законодавством України, зрив пломби або несанкціоноване втручання в роботу приладів обліку вважається грубим порушенням. Штрафні санкції поділяються на безпосередньо адміністративні штрафи та нарахування збитків:

Адміністративний штраф. За пошкодження чи зрив пломби для фізичних осіб передбачено штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень (для юридичних осіб суми значно вищі — від 8 500 до 17 000 грн).

Штрафи за зрив пломби з лічильника. Інфографіка "Телеграф", створена ШІ

Перерахунок вартості води (найболючіший удар по гаманцю). Окрім самого штрафу, постачальник гарячої води (наприклад, місцева теплокомуненерго) здійснює перерахунок споживання. З моменту останньої перевірки лічильника (або за останні кілька місяців) оплата нараховуватиметься не за фактичними показаннями приладу, а за загальними граничними нормативами споживання на кожну зареєстровану в квартирі особу. Як наслідок, сума у платіжці може зрости в рази й вилитися у тисячі або навіть десятки тисяч гривень.

Окрім самого штрафу, постачальник гарячої води (наприклад, місцева теплокомуненерго) здійснює перерахунок споживання. З моменту останньої перевірки лічильника (або за останні кілька місяців) оплата нараховуватиметься не за фактичними показаннями приладу, а на кожну зареєстровану в квартирі особу. Як наслідок, сума у платіжці може зрости в рази й вилитися у тисячі або навіть десятки тисяч гривень. Прострочення повірки. Своєчасна повірка лічильників гарячої води є обов'язковою (зазвичай раз на 4 роки). Якщо термін повірки минув, прилад знімається з обліку автоматично. У такому разі нарахування також переводяться на загальні нормативи, що з часом накопичує величезний борг.

Чому не можна просто викликати приватного майстра для "перевірки"

Деякі громадяни, злякавшись санкцій, намагаються розв'язати проблему самотужки: викликають приватного сантехніка чи сторонню сертифіковану компанію, щоб ті провели "повірку" або заміну лічильника без відома постачальника гарячої води. Робити це суворо заборонено.

Будь-які маніпуляції з лічильником (демонтаж, ремонт, повірка чи заміна), які потребують зняття пломби, мають відбуватися виключно після попереднього повідомлення і за присутності представника компанії-постачальника, або після отримання офіційного дозволу на розпломбування.

Якщо приватний майстер зніме старий лічильник із зірваною пломбою і поставить новий, під час першої ж офіційної перевірки контролер зафіксує факт несанкціонованого демонтажу та відсутність старої пломби. Це автоматично трактуватиметься як спроба приховати незаконне втручання у роботу приладу обліку (наприклад, використання магнітів). У такому разі максимального штрафу та колосальних нарахувань за нормативами уникнути вже не вдасться.

Раніше "Телеграф" писав, за яку рослину можна отримати штраф.