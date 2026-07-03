Такі сливи їсти не можна? Що приховує білий наліт на шкірці

Ця плівка на фруктах часто вводить покупців в оману

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На сливах часто можна побачити білий наліт, і через це багато людей думають, що фрукт зіпсований або брудний. Але насправді все не так однозначно, і цей "шар" має цілком природне походження.

Це не бруд і не цвіль, а природний восковий шар, який сама ягода формує для захисту від втрати вологи, сонця та механічних пошкоджень, як написали в "Onet Dom".

Попри його природне походження, перед вживанням сливи все ж потрібно мити. Плоди проходять довгий шлях від саду до магазину, тому на поверхні можуть накопичуватися пил і мікроорганізми. Найкраще промити їх під проточною водою без мила безпосередньо перед їжею, а потім обсушити. А от мити заздалегідь не варто — зайва волога може прискорити псування.

На поверхні слив з'являється білий наліт. Фото: olx

Але наліт іноді може виявитись цвіллю

Захисний природний шар має бути рівний, сухий і не мати запаху, тоді як пліснява виглядає як пухнасті плями та зазвичай супроводжується неприємним запахом або м’якими ділянками. Якщо слива липка, надто м’яка або зіпсована на вигляд, її краще не вживати.

Відсутність білого покриття також не означає погану якість — воно може стиратися під час транспортування або миття. Головні ознаки свіжості залишаються незмінними: щільна шкірка, приємний аромат і відсутність пошкоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому на винограді з'являється білий наліт.