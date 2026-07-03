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Такие сливы есть нельзя? Что скрывает белый налет на кожуре

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Что скрывает белый налет на кожуре Новость обновлена 03 июля 2026, 12:44
Что скрывает белый налет на кожуре. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта пленка на фруктах часто вводит покупателей в заблуждение

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На сливах часто можно увидеть белый налет, и поэтому многие думают, что фрукт испорчен или грязный. Но на самом деле все не столь однозначно, и этот "слой" имеет вполне естественное происхождение.

Это не грязь и не плесень, а природный восковой слой, который сама ягода формирует для защиты от потери влаги, солнца и механических повреждений, как написали в "Onet Dom".

Несмотря на его природное происхождение, перед употреблением сливы все же нужно мыть. Плоды проходят долгий путь от сада в магазин, поэтому на поверхности могут накапливаться пыль и микроорганизмы. Лучше всего промыть их под проточной водой без мыла непосредственно перед едой, а затем обсушить. А вот мыть заранее не стоит — лишняя влага может ускорить гниение.

Почему на поверхности слив есть белый налет
На поверхности слив возникает белый налет. Фото: olx

Но налет иногда может оказаться плесенью

Защитный природный слой должен быть ровным, сухим и не иметь запаха, тогда как плесень выглядит как пушистые пятна и обычно сопровождается неприятным запахом или мягкими участками. Если слива липкая, слишком мягкая или испорченная на вид, её лучше не употреблять.

Отсутствие белого налета также не означает плохое качество — он может стираться во время транспортировки или мытья. Основные признаки свежести остаются неизменными: плотная кожица, приятный аромат и отсутствие повреждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему на винограде появляется белый налет.

Теги:
#Сад #Налет #Сливи