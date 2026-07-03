Забудьте про кутові дивани у вітальні: новий тренд зробить інтер’єр сучасним

У вітальнях змінюється головний герой: масивні кутові дивани більше не у фаворі дизайнерів

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Ще донедавна великі наріжні дивани вважалися обов’язковим елементом майже кожної вітальні. Проте сьогодні вони стрімко поступаються місцем більш сучасним і гнучким рішенням.

Дизайнери інтер’єрів відзначають чіткий зсув у бік легкості, простору та мобільності. Про це йдеться в матеріалі Onet Kobieta.

Великі кутові конструкції, які "з’їдають" частину кімнати та важко піддаються перестановці, дедалі частіше замінюють компактні модульні системи.

Зручно, компактно і стильно

Сучасні модульні дивани складаються з окремих елементів, які можна вільно комбінувати між собою. Це дозволяє легко змінювати конфігурацію залежно від потреб — створювати класичний диван, роздільні місця для сидіння або навіть повноцінний кутовий варіант.

Головна перевага такого підходу — гнучкість. Якщо змінюється стиль життя, склад родини або навіть просто настрій у кімнаті, меблі можна швидко перебудувати без покупки нового гарнітуру.

Ще один тренд — візуальна легкість. Інтер’єри все частіше проєктують так, щоб вони виглядали відкритими та "повітряними". Саме тому популярності набирають дивани на ніжках, зі світлими оббивками та простими формами.

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