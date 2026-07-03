Забудьте об угловых диванах в гостиной: новый тренд сделает интерьер современным

В гостиных меняется главный герой: массивные угловые диваны больше не в фаворе дизайнеров

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Еще недавно большие краеугольные диваны считались обязательным элементом почти каждой гостиной. Однако сегодня они стремительно уступают место более современному и гибкому решению.

Дизайнеры интерьеров отмечают четкое смещение в сторону легкости, простора и мобильности. Об этом говорится в материале Onet Kobieta.

Большие угловые конструкции, которые съедают часть комнаты и трудно поддаются перестановке, все чаще заменяют компактные модульные системы.

Удобно, компактно и стильно

Современные модульные диваны состоят из отдельных частей, которые можно свободно сочетать между собой. Это позволяет легко изменять конфигурацию в зависимости от потребностей: создавать классический диван, раздельные места для сидения или даже полноценный угловой вариант.

Главное преимущество такого подхода – гибкость. Если изменяется образ жизни, состав семьи или даже просто настроение в комнате, мебель можно быстро перестроить без покупки нового гарнитура.

Еще один тренд – визуальная легкость. Интерьеры все чаще проектируют так, чтобы они выглядели открытыми и воздушными. Именно поэтому популярность набирают диваны на ножках, со светлыми обивками и простыми формами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о появляющихся и исчезающих одним движением розетках: эта система становится новым трендом в ремонте.